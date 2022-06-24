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Фонд «IQanat» расширяет доступ сельских учеников к качественному образованию

В столице прошел Республиканский слет школьников IQanat, в котором принимали участие 750 школьников из сел 164 районов всех областей страны. Ярким завершением этого сезона стала Церемония награждения победителей Олимпиады, а также праздник с участием звезд казахстанской эстрады.

Последний день Слета выдался насыщенным, но вместе с тем очень волнительным. Ребята стали участниками своего первого «Оскара» в области знаний – Церемонии награждения участников Республиканского слета IQanat.

Поздравить детей с окончанием такого масштабного события прибыли Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, Председатель Попечительского совета ОФ «Образовательный фонд IQANAT» Айдын Рахимбаев, попечители фонда и менторы проекта.

Исполнительный директор ОФ «Образовательный фонд IQANAT» Камила Башарова подчеркнула, что все участники слета – уже лучшие, потому из 36 тысяч своих ровесников именно они присутствуют здесь сегодня.

«Здесь нет проигравших, каждый из вас – уже победитель, который, преодолев массу барьеров, оказался сегодня в этом зале. Я поздравляю всех вас с успешным завершением слета, я надеюсь, что мы помогли вам зажечь в ваших сердцах страсть к открытиям, любовь к знаниям, веру в то, что вы можете все! Даже ели только 100 детей получат гранты в школу, остальные 650 также будут охвачены нашими пост олимпиадными образовательными программами, и мы доведем вас к успешной сдаче ЕНТ до 11 класса», - отмечает Камила Башарова.

В этот же вечер стали известны имена 100 победителей Олимпиады, в качестве награды получивших приглашение на обучение в IQanat High School of Burabay.

«Я очень счастлив, я до сих не верю, что мне удалось получить грант IQanat. Для меня это крутой шанс, которым я обязательно воспользуюсь. Я мечтаю в будущем оставить свой след в истории Казахстана, и не важно, какую профессию я выберу. За эти 5 дней мы получили столько мотивации и знаний и теперь все это нужно направить в правильное русло», - делится Арман Айткалиев из села Топал Абайского района Карагандинской области.

«Несмотря на то, что мне не удалось войти в сотню победителей, я очень рада, потому что мне выпал шанс побывать на таком большом празднике в столице нашей страны. На мотивационной встрече с министром просвещения Асхатом Канатовичем Аймагамбетовым, он сказал, что у нас, современных детей, есть много возможностей. Поэтому я буду использовать все возможности, чтобы исполнить свою мечту», - говорит Дильназ Жакупова из села Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

Напомним, что Республиканский слет школьников IQanat проходил в Нур-Султане с 21 по 24 июня. Республиканская олимпиада охватила 36 тыс. сельских учеников восьмых классов из всех 164 районов страны на 1 этапе, более 7 тыс. учеников на 2 этапе и на финал прибыли 750 детей. В рамках мероприятия 750 детей прошли финальные этапы отбора, принимали участие на тренингах, экскурсиях, мотивационных встречах, а в предпоследний день организовали флеш-моб, посвященный Году детей с призывом к школьникам страны делать ставку на образование и саморазвитие.

Олимпиада «IQanat» и другие программы Фонда дают тысячам ребят из аулов шанс на поступление в одну из самых высокотехнологичных школ - IQanat High School of Burabay и пост олимпиадное сопровождение образовательными программами всех финалистов, возможность получения бесценного опыта общения с высококвалифицированными педагогами, расширение круга знакомств, повышение уровня жизни в целом и, как результат, поступление в лучшие вузы мира.

Реализация проекта «IQanat» и достижение таких высоких результатов сельскими школьниками стало возможным благодаря поддержке неравнодушных людей - Попечителей Фонда, объединенных желанием помочь сельским школьникам. Выпускники образовательных программ Фонда прошлых лет - ученики сельских школ – поступили в такие ВУЗы, как Nazarbayev University, University of Purdue, Polytechnic University of Hong Kong, University of Chicago и др.

 

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