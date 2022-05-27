Формула успеха академика Мамырова

Прошел год после ухода из жизни академика Нургали Мамырова. А мы по-прежнему с коллегами и его учениками тепло вспоминаем лучшие моменты наших встреч, перебираем старые фотографии, перелистываем в который раз учебники и монографии, написанные талантливым ученым и педагогом. Для многих он был и остается лучшим другом, надежным товарищем, мудрым наставником. Он навсегда в нашем сердце и нашей памяти…

Если бы я сегодня только мог встретиться с Нургали Мамыровым, то первое, что сказал бы: “Спасибо вам, Нургали Кулшыманович, за годы совместной работы и дружбы”.

Признаюсь, не раз задавал себе вопрос: каким образом молодой человек, приехавший в Алма-Ату из села после успешного окончания средней школы, смог не потеряться в большом городе, сразу решить для себя, куда и на кого идти учиться? Думаю, целеустремленность, трудолюбие, задатки организатора помог­ли молодому педагогу Мамырову, выпускнику философско-экономического факультета КазГУ, быстро адаптироваться среди старших коллег на кафедре, где его оставили по окончании вуза, искренне увлечься делами и проблемами родного факультета и вуза. Эти же качества помогали Мамырову защитить кандидатскую, а потом и докторскую диссертации. Замечу, защита каждой научной работы в 60–70-е годы прошлого века, без преувеличения, становилась значимым достижением всей высшей школы Казахстана.

Высокий организаторский и научный потенциал молодого профессора Мамырова не остались незамеченными. Вскоре он был назначен проректором, а в последующем – ректором ведущего экономического вуза страны, Алма-Атинского института народного хозяйства (АИНХ), многие славные страницы истории которого связаны с его именем.

Именно профессор Мамыров соз­дал в Нархозе экономическую школу, которая подготовила немало высококвалифицированных кадров. Специалисты признают это проявлением богатства научных идей и хорошего научного менеджмента. Управленческий талант ректора Нургали Мамырова был долгие годы надеждой и опорой вуза – флагмана экономического образования рес­публики. Этот дар организатора Нургали Кулшымановича позволил сохранить лучшие традиции Нархоза, его коллектив в непростые годы становления независимости Казахстана, перехода экономики государства на рыночные рельсы.

При активном участии ректора была внедрена система управления качества подготовки специалистов, расширены международные связи института, а затем и университета, открыты новые специальности подготовки дипломированных специалистов – бакалавров, магистрантов, докторов философии Ph.D., MBA, DBA.

Мне кажется, формула успеха Нургали Мамырова заключалась в том, что он умел ставить амбициозные, но достижимые цели, при этом выбирать эффективные методы их реализации. Эта формула работала как в сфере развития научной мысли, так и в деятельности вуза и его структурных подразделений. Характерной чертой Мамырова являлось его умение выстраивать плодотворные отношения как с учеными-коллегами, так и с производственниками. Я говорю это с полным основанием, потому что проработал вместе с Нургали Мамыровым долгие и счастливые годы.

Нургали Кулшымановича всегда отличали эрудированность, порядочность, принципиальность и способность научного предвидения. Безусловно, Нургали Мамыров аккумулировал в себе фундаментальные знания советской научно-образовательной системы, основал в Казахстане собственную научную школу, проявил высокие научные и организационные компетенции, щедро делясь своими знаниями с многочисленными учениками. И для многих современных экономистов профессор Нургали Мамыров по праву является классиком отечественной экономической науки, внесшим значительный вклад в ее становление и процветание.

На протяжении многолетней научной деятельности особое внимание Нургали Кулшыманович уделял приумножению интеллектуального капитала страны – профессиональному образованию молодых казахстанцев, становясь наставником тех, кто однажды и навсегда связал свою жизнь с наукой.

Он дал толчок появлению ряда научных направлений, росту и расцвету целой плеяды экономистов – теоретиков и практиков. Лично я благодарен его всесторонней помощи в качестве научного консультанта при подготовке мною диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Одним из мерил счастливой жизни Нургали Кулшыманович считал интересную работу, которая постоянно поддерживала и заряжала энергией не только самого ученого, но и его единомышленников. Какую бы должность Нургали Мамыров ни занимал, он всегда трудился самоотверженно, с полной отдачей сил, внес значительный вклад в совершенствование учебной, научной работы высшей школы, подготовку кадров. Он по праву снискал глубокое уважение благодаря особому дару увлекать молодых ученых и старших коллег к высоким целям, заряжать их неисчерпаемым энтузиазмом, создавая вокруг благоприятную творческую атмосферу.

На разных этапах своей трудовой деятельности и в качестве председателя профсоюза профессорско-преподавательского состава и сотрудников, и секретаря партийного комитета Компартии сотрудников и студентов, и первого проректора АИНХ я всегда ощущал пристальное внимание Нургали Кулшымановича к вопросам использования высоких инноваций в профессиональном образовании, подготовки и переподготовки кадров, внедрения новых технологий, создания наукоемких производств. Он активно участвовал в совершенствовании системы образования, разработке и внедрении комплексной системы управления качеством подготовки специалистов, регламентирующей все виды деятельности вуза: учебную, научно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу.

Таким во всем и всегда был академик Нургали Мамыров. Проработав свыше 20 лет рядом с ним, я ни разу не слышал, чтобы Нургали Кулшыманович кого-то ругал или плохо отзывался. Если у него появлялось определенное мнение, то он высказывал его в присутствии человека, а не за его спиной. Обладая даром убеждения, всесторонним взглядом на проблему и, наконец, огромным личным обаянием, он давал дельные советы и напутствия. Отличительная черта людей, подобных профессору Мамырову, состоит в том, что к другим они предъявляют гораздо меньше требований, чем к себе. Так жил и поступал Нургали Кулшыманович, не считаясь с возрастом, состоянием здоровья.

Не могу не вспомнить о драматически тяжелом периоде его жизни, случившемся после декабрьских событий 1986 года. Несправедливые и во многом лживые обвинения обрушились на него, он лишился любимой работы, началась обструкция по партийной линии, хуже того – завели уголовное дело. В качестве обвинения силовые органы предъявили ректору Нархоза абсурдные обвинения, которые с позиции сегодняшнего дня кажутся нелепыми.

К примеру, его допрашивали, почему на фронтоне библиотеки института выполнена мозаи­ка, на которой размещена группа молодежи из числа юношей и девушек исключительно коренной национальности. Это в представлении допрашивавших являлось проявлением национализма. Куда смотрели ректор и секретарь парткома, негодовали следователи, почему они не боролись с постыдными проявлениями, подрывающими основы социалистического общества?

Другое обвинение – в потере бдительности, выдвинутое против Нургали Кулшымановича, касалось места проведения экстренного собрания коммунистов вуза в ночь с 16 на 17 декабря. Дело в том, что собрание состоялось в поточной аудитории, в которой еще висел на стене большой портрет смещенного с высокой должности первого секретаря ЦК КП Казахстана Динмухамеда Кунаева. Тот факт, что опальный Кунаев все еще оставался членом Политбюро ЦК КПСС, не принимался во внимание…

Вот из-за таких надуманных обвинений катком проехались по Нургали Мамырову, его карьере ученого и руководителя. Но не сломили, а лишь закалили его характер. Время рассудило, расставило все по своим местам. Спустя несколько лет Нургали Кулшыманович после реабилитации вернулся в Нархоз и приступил к работе в должности ректора.

Нургали Кулшыманович искренне любил свою страну, малую родину – Кегень, сделал все от него зависящее для процветания казахстанской науки и образования. Я знал его как очень душевного человека, прекрасного семьянина, верного товарища. Благодарен судьбе за дружбу с таким хорошим и добропорядочным человеком как Нургали Кулшыманович Мамыров.