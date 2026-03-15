Этапы должны были пройти с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«Формула-1» отменила этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были пройти с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля. Соревнования в странах отозвали из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Генеральный директор «Формулы-1» Стефаано Доменикали назвал решение об отмене Гран-при трудным, но правильным.

Из-за отмены этапов в чемпионате образуется пауза в четыре недели. Следующие соревнования пройдут в Майами с 1 по 3 мая.