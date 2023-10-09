Форвард Джереми Бракко может вернуться в «Барыс»

Об этом сообщил хоккейный обозреватель Артур Хайруллин в своем телеграм-канале

Фото: ХК «Барыс»

Автор связывает потенциальное возвращение Джереми Бракко с недавней отставкой Андрея Скабелки с поста главного тренера казахстанского клуба.

Ранее стало известно о том, что американский хоккеист был выставлен «Барысом» на драфт отказов.

Напомним, после 15 матчей текущего сезона «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. Команда одержала лишь три победы в 15 проведенных встречах, к тому же «Барыс» проиграл семь из последних восьми матчей.

Сегодня казахстанский клуб открывает четырехматчевую домашнюю серию игрой с челябинским «Трактором».



