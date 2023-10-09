Форвард Джереми Бракко может вернуться в «Барыс»

Спорт, Хоккей
139

Об этом сообщил хоккейный обозреватель Артур Хайруллин в своем телеграм-канале 

Фото: ХК «Барыс»

Автор связывает потенциальное возвращение Джереми Бракко с недавней отставкой Андрея Скабелки с поста главного тренера казахстанского клуба.

Ранее стало известно о том, что американский хоккеист был выставлен «Барысом» на драфт отказов.

Напомним, после 15 матчей текущего сезона «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. Команда одержала лишь три победы в 15 проведенных встречах, к тому же «Барыс» проиграл семь из последних восьми матчей.

Сегодня казахстанский клуб открывает четырехматчевую домашнюю серию игрой с челябинским «Трактором».

 

 


 

#хоккей #Барыс #КХЛ #скабелка #бракко

Популярное

Все
О захвате земель, турвзносе и вывесках
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
Волевая победа
Большой потенциал малого бизнеса
Батареи просят тепла
Узаконь и подключайся
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Из кабинета – в поле!
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле
Не выдавать разрешение на оружие и водительские права без медстраховки предлагает Минздрав
Когда откроют движение по мосту Тауелсиздик в Астане
Турецкий Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан
Казахстан и Франция договорились о проектах по антикоррупционной культуре чиновников
В авангарде научных перемен
Обхохочешься!
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Пастбищ – море, а пасти негде?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Ни дня без камеры
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Не убивайте детство
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Волевая победа
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом мира Формулы 1
Азиатские игры завершены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]