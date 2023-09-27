Нападающий «Барыса» Джереми Бракко переведён в список отказов

Спорт, Хоккей
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В течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре

Фото: ХК "Барыс"

26-летний американец набрал 1 (1+0) очко в 6 матчах текущего сезона в КХЛ при полезности «минус 3». 

В прошлом сезоне Бракко набрал 40 (16+24) очков в 59 играх за казахстанский клуб в регулярном чемпионате при полезности «минус 19».

Напомним, ХК "Барыс" в текущем сезоне чемпионата КХЛ располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 10 матчах 9 очков.  

#хоккей #Барыс #КХЛ

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