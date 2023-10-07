Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера «Барыса»

Фото: ХК «Барыс»

Вчера «Барыс» в гостевом матче проиграл подмосковному «Витязю» со счетом 2:3 (ОТ).

Специалист из Беларуси Андрей Скабелка возглавлял столичный клуб с 2018 по 2020 годы, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а также в сезоне-2022/2023.

После 15 матчей текущего сезона «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. Он одержал лишь три победы в 15 встречах. Казахстанский клуб проиграл семь из последних восьми матчей.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.

Ранее стало известно о том, что нападающий астанинской команды Джереми Бракко был выставлен на драфт отказов.