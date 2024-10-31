Фотопутешествие по стране

В одном из крупнейших торговых центров страны выставляются работы команды путешественников, которые совместно с редакцией National Geographic Qazaqstan и при поддержке глобального технологического бренда Honor провели три экспедиции по регионам Казахстана, в том числе Алматинской и Восточно-Казахстанской областям.

Основная цель экспедиций – популяризация турис­тических регионов через объективы видеокамер и фотоаппаратов лучших отечественных фотографов, журналистов и тревел-блогеров, а также дальнейшее развитие внутреннего туризма в Казахстане.

По итогам экспедиции было сделано более 2 500 фотографий, из которых редакция National Geographic Qazaqstan отобрала 15 лучших работ. Выставка продлится до 7 ноября.