Французы предложили Казахстану масштабное исследование бассейна озера Балхаш

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз встретился с делегацией из Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Первым делом речь зашла о результатах сотрудничества между экспертами Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и специалистами из Казахстана. Проект был запущен в прошлом году, и с момента его запуска в Казахстане состоялись 8 семинаров с участием французских экспертов с целью определить наиболее актуальные вопросы в управлении подземными водными ресурсами.

Болат Бекнияз сообщил, что министерство внимательно изучит все собранные вопросы и выберет наиболее приоритетные направления. После этого французские эксперты составят концептуальную записку, в которой будут указаны методы их решения.

Также гости из Франции выступили с инициативой провести масштабное исследование бассейна озера Балхаш и составить модель управления его водными ресурсами. Процесс включает в себя изучение спутниковых снимков и гидрогеологический анализ. В случае реализации проекта планируется привлечь к исследованиям Французское агентство развития.

«Предложение очень интересное. Как вы знаете, существуют организации, занимающиеся вопросами изучения и сохранения Арала и Каспия, но по Балхашу отдельных институтов или фондов нет. Хотя масштабное исследования бассейна озера необходимо. Мы готовы к совместной работе в этом направлении. Также, пользуясь случаем, хочу пригласить французскую делегацию на международный водно-климатический форум «Балхаш-2024», который состоится в конце мая», – отметил Болат Бекнияз.

Помимо исследования озера Балхаш, стороны обсудили возможное сотрудничество в изучении месторождений подземных вод на западе Казахстана на предмет загрязнения нефтью.