Французский подход

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Николай Жоров, Алматы

В рамках официального визита в Астану Президента Франции в Казахстане побывали и провели переговоры с коллегами представители высших французских учебных заведений.

Согласно достигнутым договореннос­тям в Казахстане будут открыты университет, две школы в Астане и Алматы с преподаванием на французском языке, начиная с начальных классов. Кроме того, планируется увеличить число стипендий для студентов, обучающихся в Институте «Сорбонна-Казахстан», а также для казахстанцев, получающих образование в других учебных заведениях Франции.

Институт «Сорбонна-Казахстан» был создан в 2014 году в рамках сотрудничества между Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая и Университетом «Сорбонна-Париж-Сите». В следующем году, по заверениям Президента Франции Эмманюэля Макрона, в Казахстане появится казахско-французский университет.

Открытие школ с преподаванием на французском языке позволит создать фундамент из потенциальных студентов для поступления в вузы Франции и обучения в совместных образовательных учреждениях в Казахстане.

В международном, VIII по счету форуме казахстанско-французских высших учебных заведений приняли участие более 120 представителей из обеих стран, Министерства науки и высшего образования РК, посольства Франции, ректоры вузов, отечественные и зарубежные ученые и эксперты.

Открывая встречу, ректор КазНПУ им. Абая Болат Тлеп подчеркнул важность мероприятия и отметил влияние сотрудничества двух стран на развитие сферы образования и науки страны, а также на научно-исследовательскую систему отечественного образования.

Директор Института «Сорбонна-­Казахстан» Айнур Сабитова в свою очередь затронула вопросы реализации совместных образовательных проектов. По ее словам, все программы направлены на вхождение вуза в международное образовательное пространство с целью повышения качества образовательного процесса.

– Наши ребята имеют возможность одновременно получить два диплома – казахстанский и французский, – отметила она.

При этом участие в таких программах дает очень многое для отечественных ученых, преподавателей.

Представитель французской стороны Элиз Жадо отметила, что за последние пять лет число студентов из Казахстана, выехавших на учебу во Францию, выросло на 14 процентов. Помимо этого, на 40 процентов увеличилось число наших докторантов, занимающихся защитой научных работ во Франции.

По итогам работы форума и прошедшего вслед за ним пленарного заседания, посвященного актуальным вопросам образования и науки, прошла церемония подписания меморандума и соглашения о сотрудничестве с шестью вузами Казахстана – это Abai University, Satbayev University, ВКТУ им. Д. Серикбае­ва, МУИТ, Maqsut Narikbayev University и АУЭС.

Важнейшими документами стали договор между Abai University и Французским институтом исследований Центральной Азии (IFEAC), а также меморандум о сотрудничестве с общест­венным объединением «Французский альянс Алматы». Сотрудничество предусматривает совместные научные и образовательные мероприятия, публикацию научных работ, а также участие в научной подготовке студентов.

#казахстан #Франция #Образование #ВУЗ

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