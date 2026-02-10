Проект новой Конституции – это не просто свод статей, а стратегическая карта развития нации в XXI веке, глубоко осмыс­ленный ответ на вызовы меняющегося мира. Как ректор университета, чья миссия – готовить созидателей завтрашнего дня, я вижу в этом проекте мощный фундамент для прорыва в сфере, которая определяет судьбу любой страны: образования, науки и инноваций. Давайте проанализируем, какие конституционные нормы открывают для нас, деятелей образования и науки, новые горизонты и возлагают высокую ответственность.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во-первых, образование, наука и инновации. Они выходят на особый уровень приоритета, поскольку впервые прямо зафиксированы уже в преамбуле проекта Конституции. Почему это важно? Преамбула – это ценностная основа Конституции. Она задает стратегические ориентиры государства, его долгосрочные приоритеты и смысловые акценты для всей правовой системы.

Фиксация образования и науки в преамбуле означает одно: развитие человеческого капитала, знаний и инноваций рассматривается как фундамент будущего Казахстана, а не как второстепенная сфера. Далее, впервые в основах конституционного строя (статья 3) эта ценность получает прямое и конкретное закрепление и признается стратегическим направлением деятельности государства. Это уже не декларация, а высшая правовая установка. Это означает, что все ветви власти – законодательная, исполнительная, судебная – должны выстраивать свою политику, помня об этом приоритете. Бюджеты, законы, кадровая политика – все должно работать на эту цель. И для университета это прямой сигнал к тому, что наша работа находится в эпицентре национальных задач.

Во-вторых, гарантии. Речь здесь идет о качественном и доступном образовании. Статья 33 укрепляет социальные гарантии, которые можно сформулировать следующим образом. Обязательность и бесплатность среднего образования подтверждены. Конкурсная основа для получения бесплатного высшего образования в государственных вузах гарантирует справедливость и отбор талантов. Государственные образовательные стандарты обеспечивают единство образовательного пространства и высокое качество знаний на всей территории Казахстана. И, наконец, важнейший принцип – светский характер сис­темы образования, что сохраняет нейтральную и интеллектуальную среду для свободного научного поис­ка и обучения.

В-третьих, свобода творчества и защита интеллектуальной собственности. Безусловно, это двигатель прогресса. Статья 23 прямо гарантирует свободу научного и технического творчества. Это основа для смелых гипотез, фундаментальных исследований и технологических прорывов. Упоминание защиты интеллектуальной собственности создает правовую основу для коммерциализации разработок наших ученых, создания стартапов­ и малых инновационных предприятий. Университет становится не только кузницей кадров, но и генератором новых технологий и идей для экономики.

В-четвертых, экологическая культура, которая в проекте определена как конституционная ценность. Бережное отношение к природе выведено в число ключевых ориен­тиров развития страны. Уже в преамбуле народ Казахстана прямо признает необходимость экологической ответственности как основы будущего развития. Это принципиально новый подход: экология рассматривается не как вспомогательная тема, а как самостоятельное и особое направление государственной политики, тесно связанное с качеством жизни, экономическим развитием и ответственностью перед будущими поколениями. Такая формулировка задает философию устойчивого развития, в которой технологичес­кий прогресс, образование и наука неразрывно связаны с заботой о природе и рациональным использованием ресурсов.

В-пятых, человеческий капитал и достоинство. Проект Конституции последовательно выстраивает сис­тему, в центре которой находятся человек, его жизнь, права и свободы (статья 1). Этот принцип проходит через весь текст Основного закона и задает гуманистический вектор развития государства.

Гарантии прав и свобод личности, уважение человеческого достоинства, доступ к информации (статья 21) формируют ту среду, в которой могут полноценно раскрыться творчес­кий, научный и интеллектуальный потенциал гражданина. Именно такой человек – образованный, свободный, критически мыслящий и ответственный – рассматривается как главная ценность и ключевой ресурс развития страны. Это цель, которую университетское сообщест­во полностью разделяет с новым Основным законом.

Что это значит для Северо-Казах­станского университета им. М. Козыбаева? Перед нами стоит грандиозная задача – стать не просто вузом, а региональным хабом знаний, технологий и инноваций, полностью соответствующим духу и букве новой Конституции. Нам необходимо усилить научно-исследовательский компонент, делая ставку на прикладные разработки для реального сектора экономики региона и страны; внедрять инновационные педагогические технологии, готовя специалистов, способных к непрерывному обучению и творчеству. Не менее значимо активнее развивать парт­нерство с промышленностью, создавая технологические решения и кадры для умной экономики; воспитывать в студентах гражданскую ответственность, патриотизм, основанный на знании и созидании, бережное отношение к природе и культурному наследию (статьи 34, 40).

Принятие этой Конституции – это акт национального доверия к разуму, знаниям и созидательной энергии народа. Это своеобразный вызов академическому сообществу. Давайте встретим данный исторический момент с достоинством, глубоким пониманием своей роли и готовностью внести максимальный вклад в построение справедливого, образованного и инновационного Казахстана.

Призываю всех преподавателей, ученых, сотрудников и студентов внимательно изу­чить проект Основного закона, активно участвовать в его общественном обсуждении. Наше профессиональное и граж­данское мнение крайне важно.