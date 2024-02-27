Фундамент ценностей закладывается в школе: Ашимбаев о реформировании системы образования

Фото: пресс-служба Сената

По информации пресс-службы Сената, сегодня состоялось заседание диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» на тему «Современная национальная школа – путь формирования нового общества» с участием спикера Сената Маулена Ашимбаева.

Эксперты в области образования, культуры и искусства совместно с учеными и сенаторами обсудили тенденции развития национальной системы образования и озвучили предложения по реформированию сферы.

Базовыми факторами формирования современного общества и продвижения национальных ценностей, как подчеркнул председатель Сената, служат комплексное развитие образования, науки и культуры. В этой связи, качественное и доступное образование – одно из приоритетных направлений политики государства. Особое внимание при этом уделяется формированию новых подходов и улучшению менеджмента.

Маулен Ашимбаев напомнил, что по поручению главы государства в стране реализуются реформы, направленные на повышение статуса педагога, стимулирование и поддержку молодых специалистов в данной сфере.

– Вы знаете, что вопросам сферы образования президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое значение. В результате предпринимаемых мер в стране значительно выросла заработная плата учителей, законодательно обозначен статус педагога. Как отметил глава государства: «Мы должны стремиться быть частью открытого современного мира, развивая культуру, образование и науку». Безусловно, что фундамент этих ценностей закладывается в школе. Поэтому дальнейшее реформирование системы образования имеет ключевое значение для развития человеческого капитала и формирования современного общества, – отметил Маулен Ашимбаев.

В процессе реформирования национальной системы образования, по мнению спикера Сената, первостепенное внимание необходимо уделить развитию личности учащихся, их уникальности. Обобщенный метод обучения, существующий сегодня, не позволяет этого сделать в полной мере.

– Школа – это основа института, который формирует качество человеческого капитала, а значит, определяет потенциал страны. Считаем важным обозначить три ключевые функции, которые должны стать базовыми для современных школ. Первая - образовательная. При этом важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, создавать уникальные новые образовательные программы, системно повышать квалификацию учителей, а также использовать возможности интернета и цифровых ресурсов. Во-вторых, развивать у учащихся навыки soft skills - критического и творческого мышления, коммуникационные навыки, умение работать в команде. В-третьих, важна и воспитательная функция – привитие как общечеловеческих, так и национальных ценностей: уважение к старшим, доброта, трудолюбие, сострадание и ответственность, – акцентировал внимание глава Сената.

Также на заседании были высказаны предложения по расширению перечня компетенций педагогов, образовательных программ и методик обучения, реализации государственной политики в сфере науки и содействия молодым ученым в проведении исследований.

Участие в экспертном обсуждении на диалоговой площадке «Ұлттық мүдде», наряду с сенаторами, приняли вице-министр просвещения Едил Оспан, академик НАН РК Дихан Камзабекулы, заместитель председателя правления Maqsut Narikbayev University Айнур Карбозова, заместитель председателя правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» Айдана Шилибекова, директор Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы, академический директор Фонда IQanat Зухра Шегенова, национальный менеджер проекта по исследованиям PISA, участница проекта «Школа аналитики» Ризагуль Сыздыкбаева и другие.