Антикор выявил ряд нарушений в земельной и градостроительной сферах Алматы

Агентство РК по противодействию коррупции выявило коррупционные риски на всех этапах в земельной и градостроительной сферах Алматы. По всем фактам зарегистрированы и расследуются уголовные дела, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Отмечается, что поскольку генплан Алматы не обновлялся с 2011 года, функциональные зоны свыше 63 тыс. га земли менялись без участия экологов, органов СЭС и ЧС, что привело к бесконтрольной застройке в природоохранных зонах и вблизи рек. Так, в микрорайоне «Горный гигант» активно строятся жилые комплексы неподалеку от сибиреязвенного захоронения.

В Антикоре установили, что акимат изменял целевое назначение земель на свое усмотрение. К примеру, вместо дачных участков возводились малоэтажные жилые комплексы. Подобная коллизия давала возможность неуплаты разницы кадастровой стоимости.

В ведомстве привели пример, как в 2021 году одному из жителей города изменили целевое назначение участка площадью 2 га с «личное подсобное хозяйство» на «индивидуальное жилищное строительство». Однако разница кадастровой стоимости в размере 126 млн тенге им не уплачена.

Там же поясняют, что причиной такой практики является региональный план реализации градостроительных регламентов застройки, который противоречит нормам Земельного кодекса.

Помимо этого, Антикор выявил факты получения земли в частную собственность через участие в инвестпроектах.

«Должностные лица акимата без проведения торгов предоставили в аренду предпринимателям участки под инвестпроекты, которые в дальнейшем путем фиктивного введения в эксплуатацию выкупили в частную собственность. Таким образом, упущенная прибыль государства предварительно составила около 400 млн тенге», – сообщили в агентстве.

Также отсутствие законодательной регламентации позволяло сотрудникам акимата толковать нормы правовой базы в пользу недобросовестных застройщиков.

Так, одна из жительниц города получила разрешение на строительство трех садовых домов на четырех прилегающих друг к другу участках. По завершению строительства объекты были введены в эксплуатацию как садовые дома, но в последующем реализованы как жилой комплекс «Baganashil».

Установлено 11 фактов, когда на землях, предназначенных для ИЖС или под садовые дома, строили многоквартирные комплексы и коммерческие объекты.

Еще одним распространенным нарушением является строительство с отклонением от эскизного проекта и проектно-сметной документации. Несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби высотой 12 метров и не более трех этажей, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом «Домино» высотой в 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.

Кроме того, установлено превышение плотности застройки по 10-ти многоквартирным комплексам на площади 84 га.

Антикор отмечает, что несмотря на исключение градостроительного контроля из процесса приемки частных объектов, коррупционные риски продолжают оставаться. В отношении двух застройщиков ГАСК наложил лишь административное взыскание за строительство без разрешения. Уполномоченный орган не контролирует исполнение своих актов и не всегда инициирует судебные иски. Отсутствие правового механизма реагирования на нарушения привели к тому, что нелегальная застройка была узаконена.

Также, по информации агентства, поверхностная цифровизация госуслуг и непрозрачные процедуры в сфере строительства привели к возникновению рынка «помогаек».

В ходе анализа Антикор предоставил рекомендации по возврату 229 га земли из жилой зоны в рекреационную. Этот пункт был учтен в новом Генеральном плане Алматы до 2040 года, утвержденном в мае Правительством.

Также агентство предложило установить особый порядок по переводу земель из рекреационной зоны в жилую с обязательным согласованием проектов детальной планировки со стороны профильного министерства.

По результатам анализа Антикор подготовил комплексный план по устранению выявленных коррупционных рисков и передал в уполномоченные органы для дальнейшей реализации.

В начале года сообщалось, что 500 миллионов тенге за 3 года недополучил госбюджет из-за продажи рекреационных земель в Алматы по заниженной стоимости.