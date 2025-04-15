Футбольную команду для детей с особыми потребностями создали в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

У юных спортсменов прошли первые тренировки

Фото: акимат Астаны

В школе-лицее №37 имени Сырбая Мауленова Астаны начала свою работу футбольная команда для детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, главная цель проекта – обеспечить равные возможности для всех детей, создать условия для их адаптации к обществу и улучшить качество жизни с помощью физической культуры.

Новая команда начала свои первые тренировки. Видя интерес и энтузиазм детей к спорту, тренеры получают огромное вдохновение.

На сегодня в составе команды десять детей. Они приходят и играют в футбол бесплатно по субботам и воскресеньям.

«В целом, в школе-лицее №37 имени Сырбая Мауленова широко развивается футбол. В прошлом году в учебном заведении был создан футбольный клуб «Аналар». Совсем недавно состав команды занял второе место на международном турнире среди женщин в Омске, Россия. Особо следует отметить, что участница клуба по имени Мейрамгуль забила 14 голов и получила номинацию «Лучший игрок», – проинформировали в пресс-службе городской администрации.

Также ранее стало известно, что акимат Есильского района Астаны совместно с Центром трудовой мобильности и другими партнерами организовал ярмарку вакансий в целях содействия занятости населения и расширения возможностей на рынке труда.

 

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