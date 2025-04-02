Очередная ярмарка вакансий пройдет в Астане

Занятость,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Мероприятие состоится 4 апреля 2025 года в 14.00 в бизнес-центре Abu Dhabi Plaza

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акимат Есильского района Астаны совместно с Центром трудовой мобильности и другими партнерами организует ярмарку вакансий в целях содействия занятости населения и расширения возможностей на рынке труда, сообщает Kazpravda.kz

По информации городской администрации, мероприятие состоится 4 апреля 2025 года в 14.00 в бизнес-центре Abu Dhabi Plaza (ул. Сыганак, 60/5).

Ярмарка объединяет соискателей и работодателей на одной площадке и позволяет обмениваться информацией об актуальных вакансиях.

Участники смогут побеседовать непосредственно с работодателями в различных отраслях и ознакомиться с последними тенденциями на рынке труда.

#Астана #акимат #ярмарка #вакансии

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