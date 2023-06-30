Гала-концерт под открытым небом состоится на сцене амфитеатра в Астане

В честь 25-летия столицы на сцене амфитеатра состоится гала-концерт под открытым небом «Аялаған Астана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Фото: weproject.media

Мероприятие, организованное при поддержке акимата и управления культуры города, начнется в 20:00 часов 1 июля.

«Аялаған Астана» - это фабрика юных звёзд страны, где талантливые дети учатся всем секретам сценического искусства и основам шоу-бизнеса. Наставники проекта - мэтры режиссуры, вокала, хореографии, актерского мастерства, имиджа и стиля. Благодаря этому участники проекта получают уникальную возможность побывать в самой гуще творческой кухни и перенять лучший профессиональный опыт. Сегодня проект «Аялаған Астана» стал настоящим национальным брендом, отмечают в акимате.

Республиканский конкурс «Аялаған Астана» проходит в 2 этапа. Первый этап – отборочный тур в регионах, второй этап – финал. За победу борются дети в возрасте от 8 до 12 лет, выступающие в жанре поп-музыки (эстрадно-вокальный жанр).

Впервые конкурс «Аялаған Астана» состоялся в 2013 году и с тех пор успешно проведено уже 9 туров, которые подарили Казахстану много ярких имен. Среди них Болат Батырбаев, Мухамедали Жугунусов, Данелия Тулешова, Жанель Садуакас и другие. Победители и лауреаты проекта «Аялаған Астана» успешно выступают на престижных международных фестивалях.

1 июля на сцене амфитеатра выступят финалисты конкурса предыдущих лет, добившиеся успеха не только в стране, но и на мировом уровне. А тот, кто станет лучшим в этом году, будет защищать честь Казахстана на международном конкурсе «Детская Новая Волна», добавили в городской администрации.