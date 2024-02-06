Галымжан Койшыбаев переназначен вице-премьером

Соответствующий указ подписал глава государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба правительства

"Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Таким образом, он остался на своем посту. Напомним, что свои должности сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.

Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, экс-руководитель АП. На его место пришел Айбек Дадебаев.