Галымжан Койшыбаев переназначен вице-премьером
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Соответствующий указ подписал глава государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Таким образом, он остался на своем посту. Напомним, что свои должности сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, экс-руководитель АП. На его место пришел Айбек Дадебаев.