Галымжан Кырыкбай стал чемпионом "Қазақстан барысы-2023"

Спорт, Борьба
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Победителю турнира вручили денежный приз – 25 млн тенге.

Фото пресс-службы Минобороны РК

В Астане завершился ХII республиканский турнир по казакша курес "Қазақстан барысы", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщается на странице в Instagram "Қазақстан барысы", чемпионом турнира стал солдат срочной службы спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба рядовой Галымжан Кырыкбай. Серебряного приза соревнования во второй раз удостоился Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области. "Бронза" досталась Мұхтару Дәлелханұлы из Павлодарской области. 

По информации Минобороны РК, в турнире приняли участие по 2 борца из каждого региона в абсолютной весовой категории, а также победители турнира среди Вооруженных сил "Әскер барысы" – всего 41 спортсмен. 

 

 

На пути к победе Галымжан Кырыкбай сначала сразился с тремя палуанами – кызылординцем Еламаном Ергалиевым, атырауским борцом Арманом Калиевым и Саятом Шамчиевым из Восточно-Казахстанской области. За выход в финал он боролся с коллегой Маратом Байкамуровым ("Әскер барысы").

Фото пресс-службы Минобороны РК

Победитель турнира «Қазақстан барысы-2023" получил солидный денежный приз в 25 млн тенге. А общий призовой фонд турнира составлял 40 млн тенге. 

Фото пресс-службы Минобороны РК

#Спорт #победа #борьба #приз #Қазақстан барысы

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