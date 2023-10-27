Галымжан Молданазар снялся в экшн-фильме о казахстанском спецназе

Государственный центр поддержки национального кино выложил трейлер экшн-боевика «Беркут», который выйдет в широкий прокат уже 2 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГЦПНК.

Фото: пресс-служба ГЦПНК

Одну из ролей в картине сыграл известный отечественный музыкант Галымжан Молданазар. Известный артист впервые снялся в кино. Казахстанский певец до этого сотрудничал с миром кино лишь как автор саундтреков – он сочинил музыку к таким фильмам, как «Черный, черный человек» и «Голиаф», а также записал песни для фильмов «Побег из аула» и «Тараз».

Молданазар перекрасился в блондина и играет немого антагониста, которого в специальной комнате допрашивает персонаж Азамата Сатыбалды.

Кроме них в фильме снялись Санжар Мади, Даурен Сергазин, Асылхан Толепов, Гульназ Жоланова, Асель Сагатова, Жандос Айбасов и другие.

Картина расскажет историю о том, каким многообразным может быть человек в своем стремлении к выполнению миссии защитника, сохранению дружбы, и пути к своей мечте - символу спецназа - краповому берету. Именно об этом мечтают главные герои фильма - трое бойцов спецназа, и трое лучших друзей. Чьи обычные ежедневные задачи заключаются в противостоянии опасным преступным группировкам. В одном из них им предстоит проверить свою дружбу.

"Это дебютный фильм режиссера Данияра Ибрагимова, продюсера успешных отечественных картин в жанре военного боевика «Шестой пост» и «Казбат». Оператор - Азамат Дулатов, а продюсером и военным консультантом фильма выступил полковник в отставке Камал Жаксылыков, в прошлом - командир спецназа.

В съемках фильма принимал участие реальный спецназ, военная техника и авиация, а также более двухсот действующих военнослужащих. За основу фильма взяты реальные события - это оперативно-розыскные мероприятия и герои, которые были участниками событий. Съемки проходили в живописных местах Алматинской области, в горах Иссыкского озера и на реке Или. Картина стартует в прокат уже со 2 ноября", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, фильм снят по заказу Министерства культуры и спорта РК при содействии Государственного центра поддержки национального кино.