Гани Бейсембаев назначен вице-министром просвещения РК

Постановлением Правительства Казахстана Бейсембаев Гани Бектаевич назначен вице-министром просвещения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.

Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

В 1989-1990 годы – учитель казахского языка.

В 1994-1995 годы – заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

В 1995-1997 годы – директор средней школы.

В 1997-2000 годы – ученый секретарь, референт Казахской академии образования имени Ы. Алтынсарина.

В 2000 году – и.о. начальника отдела образования аппарата акима города Капшагая.

В 2000-2001 годы – руководитель отдела образования Капшагая.

В 2001-2006 годы – директор Международного центра дополнительного образования.

В 2006-2007 годы – директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.

В 2007-2020 годы – генеральный директор Международного центра образования.

В 2020 году – директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Министерства образования и науки РК.

В 2020-2022 годы – президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина МОН РК.

С марта 2022 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.