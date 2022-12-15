Гарантии прав инвесторов Казахстана и ОАЭ закрепил Сенат

Сенат Парламента на пленарном заседании ратифицировал соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как пояснил депутатам заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, документ предполагает закрепить гарантии прав инвесторов, сообщает Kazpravda.kz.
Первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Омаров отметил, что соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности, а также способствует улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.
Дипломат отметил, что сотрудничество между Казахстаном и ОАЭ ежегодно расширяется во многих сферах.
«На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ, а на стадии реализации находятся 22 проектов на $5,1 млрд», - отметил Омаров
Отмечается, что ратификация соглашения позволит Республике Казахстан и Объединенным Арабским Эмиратам создать благоприятные условия для укрепления экономического сотрудничества между странами, и в частности, для инвестиций одной стороны на территории другой стороны, а также урегулировать на основе взаимности вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на территориях обоих государств.