Гарантии прав инвесторов Казахстана и ОАЭ закрепил Сенат

Сенат Парламента на пленарном заседании ратифицировал соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как пояснил депутатам заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, документ предполагает закрепить гарантии прав инвесторов, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Сената

Первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Омаров отметил, что соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности, а также способствует улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

Дипломат отметил, что сотрудничество между Казахстаном и ОАЭ ежегодно расширяется во многих сферах.

«На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ, а на стадии реализации находятся 22 проектов на $5,1 млрд», - отметил Омаров

Отмечается, что ратификация соглашения позволит Республике Казахстан и Объединенным Арабским Эмиратам создать благоприятные условия для укрепления экономического сотрудничества между странами, и в частности, для инвестиций одной стороны на территории другой стороны, а также урегулировать на основе взаимности вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на территориях обоих государств.