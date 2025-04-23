По данным областной палаты предпринимателей, на сегодня зарегистрировано семь гастрономических наименований, прямо связанных с Восточным Казахстаном. Они звучат как песня: тугылское рыбное филе, катон-карагайский натуральный мед, восточноказахстанская медовуха, шемонаихинский хлеб, курчумское рыбное филе, алтайская форель, восточноказахстанское масло сладко-сливочное. Произносишь – и аппетит непроизвольно разгорается!

Самым известным в этом перечне считается катон-карагайский мед, представленный целой палитрой видов, – степным, луговым, лесным, акациевым, горным. Сколько есть в сердце казахстанского Алтая цветущих ландшафтов, столько видов натурального меда объединяет бренд. Целебные свойства этого сладкого и ароматного лакомства давно изучены наукой: продукт представляет собой банк белков, органических кислот и микроэлементов, прошедших биохимический процесс в растениях и организме пчелы. Он усиливает обменные и адаптационные процессы. В целом пасеки востока республики ежегодно производят 7,5–8 тыс. тонн сладости, или больше 70% всего казахстанского меда.

Вместе с тем, несмотря на кажущуюся раскрученность бренда, многие владельцы пасек сталкиваются с проблемой сбыта. По словам директора крестьянского хозяйства «Мед алтайский» Алексея Касымбаева, в основном продажи осуществляются в ходе ярмарок – как и 100 лет назад. Реже товар удается сбыть через супермаркеты, при этом если речь идет о небольших хозяйствах, то у них вообще нет возможности зайти в торговые сети. У крупных торговых цент­ров нет интереса к незначительным партиям.

Кроме того, брендовый продукт практически отсутствует на маркетплейсах. Если зайти на платформу, которая на сегодня является самой популярной, то поиск в лучшем случае предложит фасовки двух марок. И это, увы, не восточноказахстанский мед.

– У посредников, тех, кто перекупает товар, много складов, много площадок онлайн и офлайн, – отметил глава крестьянского хозяйства. – Но те, кто занимается реальным производством, не могут найти нормальных вариантов.

В туристической ассоциации Восточного Казахстана в качестве одного из решений предложили включить в турмаршруты точки производства и продаж брендовой продукции. Только в Катон-Карагайском районе действуют 14 маршрутов, а в целом по области – более полусотни. И эта цифра год от года растет.

Например, в недавно возрож­денном Маркакольском районе гостям решили предложить 10 новых троп по Маркакольскому заповеднику. В то же время этот край знаменит медом, который получают на своих пасеках жители села Маралды. В силу местной горной природы продукт является уникальным по содержанию фруктозы.

– Если приезжим показать баночку такого лакомства плюс рассказать о местных традициях пчеловодства, это станет тем предложением, от которого не сможет отказаться ни один турист. Пчеловодство и мараловодство являются брендами Восточно-Казахстанской области, – заключил Алексей Касымбаев. – Они представляют собой экологичную «зеленую» экономику, подогревают туризм. Сама логика подталкивает эти отрасли к интеграции.

К слову, по итогам 2024 года регион посетили 428 тыс. туристов, в планах – довести эту цифру до 650 тыс.