Сенатор Серик Утешов принял участие в расширенном совещании по вопросам газификации региона. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта газоснабжения в Караганде, Темиртау и Шахтинске. На сегодняшний день построено 266 км сетей, подведённых к 9589 домам, из которых 5266 уже подключены, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

«Газификация – это не просто улучшение бытовых условий. Это вклад в здоровье и экологию, особенно для крупных промышленных городов области, где проблема загрязнения воздуха стоит особенно остро. Мы должны обеспечить население не только комфортом, но и безопасной средой для жизни», - подчеркнул Серик Утешов.

В 2025 году из республиканского бюджета предусмотрено 4,1 млрд тенге для продолжения работ в посёлке Северо-Западный и строительства сетей в Шахтинске, а также 7,8 млрд тенге – на завершение I этапа проекта в Караганде. На совещании были подняты также вопросы безопасности обслуживания газового оборудования, необходимости воссоздания газотехнических инспекций и дальнейшего расширения финансирования. Все предложения, требующие законодательной проработки, будут направлены в Сенат.

Кроме того, Серик Утешов провёл встречу с руководителями управлений области, где обсуждалась реализация Национальных проектов в сферах цифровизации, здравоохранения, образования и инфраструктуры. Сенатор обратил внимание на важность межведомственного взаимодействия, соблюдение сроков и эффективное использование бюджетных средств.