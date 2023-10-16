Где будут расположены новые дворцы школьников в Астане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В Астане до 2029 года планируется построить 15 дворцов школьников в 6 районах Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.
Сообщатся, что сейчас ведутся проектные работы по 5 дворцам школьников, строительство которых начнется в следующем году в рамках государственно-частного партнерства.
Объекты, как уточнили в акимате, будут расположены в 5 районах города:
1. Район Сарыарка, ул. Акана серы и С189 (Земляничная);
2. Район Алматы, ул. М. Толебаева и Бурабай;
3. Район Байконыр, ул. Тайбурыл и Игилик;
4. Район Есиль, ул. Туркестан и Бухара жырау;
5. Район Нура, ул. Айтматова и Мухамедханова.
Ранее сообщалось, что в Астане запланировано строительство дворцов школьников и детсадов.