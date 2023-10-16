Где будут расположены новые дворцы школьников в Астане

В Астане до 2029 года планируется построить 15 дворцов школьников в 6 районах Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Фото: Kazpravda.kz

Сообщатся, что сейчас ведутся проектные работы по 5 дворцам школьников, строительство которых начнется в следующем году в рамках государственно-частного партнерства.

Объекты, как уточнили в акимате, будут расположены в 5 районах города:

1. Район Сарыарка, ул. Акана серы и С189 (Земляничная);



2. Район Алматы, ул. М. Толебаева и Бурабай;



3. Район Байконыр, ул. Тайбурыл и Игилик;



4. Район Есиль, ул. Туркестан и Бухара жырау;



5. Район Нура, ул. Айтматова и Мухамедханова.

Ранее сообщалось, что в Астане запланировано строительство дворцов школьников и детсадов.