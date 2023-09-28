15 новых дворцов школьников появятся в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Во исполнение поручения главы государства в столице до 2029 года запланировано строительство 15 Дворцов школьников. В ближайшие 2 года заработают 5 современных дворцов школьников. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций Астаны сообщил заместитель акима города Есет Байкен, передает Kazpravda.kz.

По данным акимата, дополнительным образованием в столице охвачены 79,9 % детей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 7 %.

Для обеспечения всех учащихся допобразованием до 2029 года в Астане планируется построить 15 дворцов школьников, 5 из них – в ближайшие 2 года.

Также спикер отметил, что из-за роста количества детей школьного возраста в Астане увеличивается потребность в ученических местах.

"Для создания дополнительных ученических мест в этом учебном году будет построено дополнительно 11 школ на 16 600 мест, 4 из них уже функционируют и 7 школ будут сданы в эксплуатацию до конца года. В 2024 году в эксплуатацию планируется ввести 10 школ на 12 600 ученических мест в две смены», - проинформировал заместитель акима города.

Также по поручению президента в столице реализуется нацпроект «Комфортная школа». В рамках этой работы в 2024-2025 годы будет построено 24 школы на 90 тысяч ученических мест. В 2025 году в эксплуатацию планируют ввести 20 школ на 57 168 мест в две смены.

«Акиматом города дополнительно сформирован план по реализации строительства школ на 2024-2026 годы, утверждены 20 земельных участков. Всего с 2023 по 2026 годы планируется ввести в эксплуатацию 65 школ на 177 200 ученических мест. Принятые меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключат вопросы дефицита мест», - заявил Есет Байкен.

Кроме того, он сообщил о том, что за счет частных инвестиций ведется строительство 17-ти детских садов, а также за счет бюджетно-инвестиционных проектов уже начато проектирование 60-ти государственных детских садов.