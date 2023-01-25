Где казахстанцы в России смогут проголосовать на выборах в Мажилис

Казахстанцы в России смогут проголосовать на выборах в Мажилис Парламента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Посольства РК в РФ.
19 марта 2023 года согласно указу главы государства состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса.
Граждане Казахстана, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании в Посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок №265.
Режим работы участка – с 7:00 до 20:00 по времени Москвы. Адрес избирательного участка: город Москва, Чистопрудный бульвар, 3А (здание Посольства Республики Казахстан).
При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.
Помимо Москвы, проголосовать с 07:00 до 20:00 по местному времени можно будет на избирательных участках при генеральных консульствах РК:
город Санкт-Петербург – улица Рылеева, 10, избирательный участок №290, сайт
город Казань – улица Карла Маркса, 8/13, избирательный участок №301, сайт
город Астрахань – улица 1-я Аршанская, 17, избирательный участок №291, сайт
город Омск – улица Чокана Валиханова, 9, избирательный участок №292, сайт
Для включения в список избирателей нужно заполнить нижеследующую форму (см. ссылка).