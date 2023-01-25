Где казахстанцы в России смогут проголосовать на выборах в Мажилис

Политика , Мажилис
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Казахстанцы в России смогут проголосовать на выборах в Мажилис Парламента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Посольства РК в РФ.

Фото: kazembassy.ru

19 марта 2023 года согласно указу главы государства состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса.

Граждане Казахстана, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании в Посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок №265.

Режим работы участка – с 7:00 до 20:00 по времени Москвы. Адрес избирательного участка: город Москва, Чистопрудный бульвар, 3А (здание Посольства Республики Казахстан).

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Помимо Москвы, проголосовать с 07:00 до 20:00 по местному времени можно будет на избирательных участках при генеральных консульствах РК:

город Санкт-Петербург – улица Рылеева, 10, избирательный участок №290, сайт

город Казань – улица Карла Маркса, 8/13, избирательный участок №301, сайт

город Астрахань – улица 1-я Аршанская, 17, избирательный участок №291, сайт

город Омск – улица Чокана Валиханова, 9, избирательный участок №292, сайт

Для включения в список избирателей нужно заполнить нижеследующую форму (см. ссылка).

 

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