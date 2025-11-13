Где можно провести отдых в Жамбылской области

Туризм
21
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В регионе расширяют и дополняют инфраструктуру туристического направления. Кроме того, делается ставка на повышение качества обслуживания гостей и привлекательности мест паломничества, а также достопримечательностей исторического характера, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

К примеру, в прошлом году в области были введены в эксплуатацию три крупных туристических объекта: зона отдыха «Алмалы» в Жамбылском районе, горнолыжный комплекс Koksai resort в Жуалынском, а в Таразе - аквапарк «Зербұлақ». Сравнительно недавно к двум из них, находящимся в сельском местности, а также к туристической зоне «Таскөл», расположенной также за пределами областного центра, проложили новую автомобильную дорогу. Теперь добраться до трех популярных как среди местных жителей, так и среди приезжих, местам отдыха стало гораздо легче, быстрее и удобнее. Общая протяженность нового асфальтового полотна на пути к объектам региона составила почти 35 км. Новая дорога обеспечила комфортный и безопасный проезд к полюбившимся туристам зонам отдыха.

Надо сказать, это не единственное новшество за последнее время. По информации акимата области, в текущем году в регионе введены в эксплуатацию 9 туристических объектов общей стоимостью 6 млрд тенге, которые призваны значительно увеличить приток гостей в регион. В Таразе открыты исторический комплекс, этно-ресторан и аквапарк; в Байзакском и Жамбылском районах - три придорожных сервиса; в Шуском районе - новая зона отдыха; в Таласском - ледовая арена, а в районе Т. Рыскулова - этно-поселок. До конца года ожидается открытие еще одного объекта - сервисного комплекса на трассе в Шуском районе.

По предварительным расчетам, благодаря им число гостей может вырасти на 170 тыс. человек в год. И это, безусловно, радует, ведь для развития этого кластера экономики Жамбылская область обладает огромным потенциалом. В особенности исторического и экологического направлений туризма.


 

 

#регионы #туризм #отдых

