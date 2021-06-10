Где в Казахстане больше всего подорожали продукты

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По итогам пяти месяцев 2021 года наибольший рост цен на продукты питания зафиксирован в Нур-Султане, Алматы и Туркестанской области. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"В отчетном периоде самый высокий рост цен на социально значимые продовольственные товары зафиксирован в Туркестанской области – 9,4%, Нур-Султане – 8,5% и Алматы – 6,0%. Наименьший рост цен наблюдается в Западно-Казахстанской области – 5,7%, Акмолинской области – 5,6% и Карагандинской области – 5,2%", – сообщил Султанов.
Министр отметил, что с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 6,3%, шесть товарных позиций внесли в этот показатель 84% роста.
"Это овощи, по которым наблюдается рост цен в межсезонье, а также импортозависимая продукция – сахар, крупа гречневая – и товары с высоким экспортным спросом – масло подсолнечное. В годовом выражении рост цен составил 11,8%", – резюмировал Султанов.