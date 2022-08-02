Где в столице свежий воздух?

В погоду любую гулять выходи!

Общественные пространства неизменно остаются излюбленными местами отдыха для жителей и гостей столицы, особенно летом.

О продолжающихся масштабных работах по благо­устройству новых общественных пространств города аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал на своей странице в Instagram.

К примеру, в этом году открыли еще один пешеходный променад по ул. Бараева, амфитеатр возле Дворца Мира и Согласия, сквер Дружбы в парке «Жеруйык-2», сквер Учителя, благоустроили городскую площадь, а также известный всем на правом берегу район «Встреча».

«Общественные пространства стали своего рода визитными карточками столицы – точками притяжения для горожан и гостей города. Работы по благоустройству ведем во всех районах, в том числе в жилых массивах», – отметил аким на своей странице в соцсети.

Так, по данным акимата, только в жилых массивах за последние годы благоустроили 311 дворов и общественных пространств – парков, скверов, бульваров. Всего же по городу благоустроили свыше 750 дворов и общественных пространств.

«Работы по благоустройству ведем по поручению Главы государства в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город», – подчеркнул Алтай Кульгинов.

К слову, в столице уже обу­строены подмостовые пространства, открыты тематические скверы в честь спасателей, медицинских работников, колизей уличного спорта, бульвар «Театральный», полюбившаяся многим улица выходного дня Demalys Promenade.

«Все они позволили создать комфортные места для времяпровождения, стимулировать пешеходную активность. В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдет занятие по душе: баскетбольные, футбольные площадки, workout-зоны, площадки для детей, арочные качели, сцены для творческих выступлений, зоны для тихого отдыха», – отметил аким.

В последнее время вечерами заметно больше людей предпочитают не сидеть дома, а прогуляться по городу, причем не только по набережной, как это было принято раньше. Отрадно, что акимат предоставляет такую возможность, ведь люди не только любят яркие огни ночной столицы, но в первую очередь ценят свежий воздух. А свежий воздух – это и здоровье, и хорошее настроение!