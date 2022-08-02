Статьи
Где в столице свежий воздух?
Таша Нойер

В погоду любую гулять выходи!

Общественные пространства неизменно остаются излюбленными местами отдыха для жителей и гостей столицы, особенно летом.

О продолжающихся масштабных работах по благо­устройству новых общественных пространств города аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал на своей странице в Instagram.

К примеру, в этом году открыли еще один пешеходный променад по ул. Бараева, амфитеатр возле Дворца Мира и Согласия, сквер Дружбы в парке «Жеруйык-2», сквер Учителя, благоустроили городскую площадь, а также известный всем на правом берегу район «Встреча».

«Общественные пространства стали своего рода визитными карточками столицы – точками притяжения для горожан и гостей города. Работы по благоустройству ведем во всех районах, в том числе в жилых массивах», – отметил аким на своей странице в соцсети.

Так, по данным акимата, только в жилых массивах за последние годы благоустроили 311 дворов и общественных пространств – парков, скверов, бульваров. Всего же по городу благоустроили свыше 750 дворов и общественных пространств.

«Работы по благоустройству ведем по поручению Главы государства в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город», – подчеркнул Алтай Кульгинов.

К слову, в столице уже обу­строены подмостовые пространства, открыты тематические скверы в честь спасателей, медицинских работников, колизей уличного спорта, бульвар «Театральный», полюбившаяся многим улица выходного дня Demalys Promenade.

«Все они позволили создать комфортные места для времяпровождения, стимулировать пешеходную активность. В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдет занятие по душе: баскетбольные, футбольные площадки, workout-зоны, площадки для детей, арочные качели, сцены для творческих выступлений, зоны для тихого отдыха», – отметил аким.

В последнее время вечерами заметно больше людей предпочитают не сидеть дома, а прогуляться по городу, причем не только по набережной, как это было принято раньше. Отрадно, что акимат предоставляет такую возможность, ведь люди не только любят яркие огни ночной столицы, но в первую очередь ценят свежий воздух. А свежий воздух – это и здоровье, и хорошее настроение!

Популярное

Все
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Девушки идут без поражений
Семья – сакральная ценность
Какой портрет, какой массаж!
Где в столице свежий воздух?
Недетские страдания
Ход королевы
Гонка сильнейших
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Статьи
Девушки идут без поражений
Статьи
Какой портрет, какой массаж!
Статьи
Семья – сакральная ценность
Статьи
Немного слез и много любви

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]