Гендиректор МАЭК уволился по состоянию здоровья

Экономика
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Вахитов Елдос
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На предприятии подтвердили, что Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост 14 декабря, передает Kazpravda.kz

Фото: Лада

На МАЭК сообщили, что отставка связана с состоянием здоровья генерального директора, сообщает Лада.

«Дорогие друзья, коллеги! Я уверен, что с вашей помощью и поддержкой мы выработали правильный курс действий модернизации нашего комбината. За это время нами было сделано немало, но еще многое предстоит сделать для того, чтобы «МАЭК» бесперебойно обеспечивал регион энергоресурсами. Надеюсь на продолжение делового сотрудничества и личного общения», - сказал Суюнчалиев.

Жасулан Суюнчалиев возглавил МАЭК 10 декабря в 2022 году.

Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической, тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

#Мангистауская область #МАЭК

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