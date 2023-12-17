Гендиректор МАЭК уволился по состоянию здоровья

На МАЭК сообщили, что отставка связана с состоянием здоровья генерального директора, сообщает Лада.

«Дорогие друзья, коллеги! Я уверен, что с вашей помощью и поддержкой мы выработали правильный курс действий модернизации нашего комбината. За это время нами было сделано немало, но еще многое предстоит сделать для того, чтобы «МАЭК» бесперебойно обеспечивал регион энергоресурсами. Надеюсь на продолжение делового сотрудничества и личного общения», - сказал Суюнчалиев.