Генетики создали тест, предсказывающий развитие ожирения



Подобный тест, как отмечают Хира и его коллеги, не только поможет врачам защищать их пациентов от развития ожирения с самых ранних лет их жизни, но и позволит уточнить роль негенетических факторов в приобретении лишней массы, сравнивая различия в поведении худых и тучных людей с "плохим" набором мутаций.



Что интересно, подобные "вредные" изменения в структуре генома практически не влияют на вес ребенка при рождении, но начинают действовать на его развитие фактически с первых дней жизни. К примеру, масса детей с подобным набором мутаций была на 3,5 килограмма выше, чем у их сверстников к восьмому году жизни, а к 18 лет она достигала 12,3 килограмма.