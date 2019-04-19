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Генетики создали тест, предсказывающий развитие ожирения

Американские биологи создали необычный ДНК-тест, позволяющий вычислить вероятность того, приобретет ли тот или иной человек ожирение или лишний вес во взрослые годы жизни еще до его рождения. Первые результаты этой работы были представлены в журнале Cell, передает Ria.ru.

"Мы давно подозревали, что некоторые люди еще с рождения предрасположены к развитию ожирения по генетическим причинам. Сейчас нам удалось подтвердить это и понять, как можно оценить этот риск. Конечно, мы не отрицаем, что на лишний вес влияют и гены, и среда. Все люди должны понимать, что наличие у них неблагоприятного набора мутаций – не приговор", – заявил Амит Хира (Amit Khera) из Гарвардского университета (США).

Ученых давно интересует то, что именно приводит к развитию ожирения – индивидуальные психологические особенности каждого человека и отсутствие самоконтроля, или какие-то генетические факторы, которые нарушают круговорот питательных веществ в организме или работу центров аппетита и насыщения в мозге. У каждой из этих теорий есть свои сторонники, собравшие множество доказательств в пользу их правоты за последние годы.

Проблема, как отмечают ученые, заключается в том, что помимо нескольких "генов ожирения", таких как FTO или IRX3, очень сильно влияющих на развитие ожирения, существует около двух миллионов мелких мутаций, статистически связанных с лишним весом. Каждая из них влияет на метаболизм человека достаточно слабо, однако их совокупное действие на обмен веществ может быть очень серьезным.

Хира и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, изучив то, как часто подобные "опечатки" в геноме присутствовали в ДНК примерно 120 тысяч британцев, участвовавших в проекте UK Biobank. Помимо их геномов, организаторы этого исследования собирали данные и по тому, обладали ли его участники лишним весом, какой диетой они питались и какого стиля жизни придерживались.
Сопоставив наборы мутаций с индексом массы тела добровольцев, ученые обнаружили, что этот список мелких опечаток в ДНК очень хорошо отражал не только их текущий вес, но и общую траекторию его развития на протяжении всей жизни. В целом, их вес примерно на треть зависел от генетических факторов, что существенно больше, чем раньше считали генетики.

Как показали расчеты генетиков, это позволяет очень точно предсказывать то, будет ли человек страдать от проблем с лишним весом во взрослые годы жизни сразу после его рождения или еще до выхода их утробы. В частности, примерно 60% британцев с экстремальными формами ожирения были носителями большого числа подобных мутаций, тогда как всего 9% участников UK Biobank имели схожие наборы мелких опечаток в ДНК.

Что интересно, подобные "вредные" изменения в структуре генома практически не влияют на вес ребенка при рождении, но начинают действовать на его развитие фактически с первых дней жизни. К примеру, масса детей с подобным набором мутаций была на 3,5 килограмма выше, чем у их сверстников к восьмому году жизни, а к 18 лет она достигала 12,3 килограмма.

Подобный тест, как отмечают Хира и его коллеги, не только поможет врачам защищать их пациентов от развития ожирения с самых ранних лет их жизни, но и позволит уточнить роль негенетических факторов в приобретении лишней массы, сравнивая различия в поведении худых и тучных людей с "плохим" набором мутаций.

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