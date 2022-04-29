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​​​​​​​Гений слова и футбола
Миленькая Юлия
Корреспондент Алматинского корпункта

1 мая 60-летие отметит известный казахстанский спортивный журналист Гений Казбекович Тулегенов. Обладающий редким именем и редким даром любви к своему делу, он делает немало для развития футбола в стране, обличает ложь и коррупцию в спорте, а в перерыве между работой над серьезными материалами покоряет всех техникой
владения мячом.

Гения Казбековича без преувеличения можно назвать одним из лучших спортивных журналистов нашей страны, специализирующихся на футболе. Увлеченный еще с самого детства этой популярной игрой, он стал не только летописцем важнейших событий страны и мира в этом виде спорта, но и виртуозным жонглером мячом. Его искрометные финты знакомы не только знатокам отечественного спорта, но и многим болельщикам. К слову, Гений Тулегенов является автором создания банка данных всех футбольных финтов, одобренного ФИФА в 1991 году. Международная федерация в настоящее время посредством Интернета демонстрирует и распространяет эту уникальную коллекцию по всему миру.

Свое имя Гений получил от мамы – Ольги Лысенко, которая в свое время работала редактором известной казахстанской многотиражной газеты «Текстильщик». Следуя по ее стопам, он в середине 80-х окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. Кирова, а потом начал свою трудовую деятельность в качестве корреспондента газеты «Заря коммунизма».

Параллельно с работой в журналистике Гений Тулегенов строил весьма привлекательную футбольную карьеру. В студенчестве играл за команды мастеров «СКИФ» и «Жетысу» в чемпионате СССР, а впоследствии в команде «Намыс» выступал и в первенстве Казахстана. Он является кандидатом в мастера спорта СССР, чемпионом Союза среди молодежи в составе сборной ЦС «Спартак», значится среди лучших игроков команды «Жетысу», войдя в избранное число «легенд Семиречья». В 1992 году он стал победителем международного турнира среди журналистов «Пас от Озерова» в Москве, а в 1996-м выступал за сборную Казахстана в отборочных играх к мировому чемпионату по футзалу.

Получив бесценный опыт работы «в полях», Гений Казбекович впоследствии начал работать на редакторских позициях. Он попробовал себя и на радио, и на телевидении, но по-настоящему вдохновился работой в печати. В начале нулевых в Казахстане появилась республиканская газета «PROСПОРТ», в которой доб­рый десяток лет он и работал, занимая должность главного редактора, заведующего отделом футбола, а также генерального директора.

Собственно, именно в газете «PROСПОРТ» я начала делать свои первые шаги в мире спортивной журналистики. Отчетливо помню, как одним летним днем пришла в офис газеты и сразу же получила редакционное задание от Гения Казбековича. Мое вхож­дение в пространство спорта проходило постепенно и безболезненно. Мудрость главного редактора заключалась в том, что он давал мне возможность осваивать тонкости построения материалов через околоспортивную тематику. Параллельно с этим я нащупывала специфику работы спортивных журналистов, знакомилась с различными дисциплинами, а затем полностью погрузилась в пучину большого спорта высших достижений, время от времени получая дельные советы от Мастера.

В газете «PROСПОРТ» я трудилась в качестве журналиста отдела казахстанского спорта и всегда с большим интересом наблюдала, как другие коллеги из отдела футбола постоянно находили интересные, уникальные и нетривиальные темы для очередного выпуска. Казалось бы, не существует более разно­образного и безграничного мира, в котором присутствуют различные спортивные дисциплины и сотни только своих отечественных спортсменов. Но мир одного только футбола, как оказалось, не уступает по своим масштабам всем остальным. Собственно, понять это по-настоящему и приоткрыть для себя завесу футбольного мира мне удалось благодаря Гению Казбековичу – человеку, без остатка влюбленному в него.

Стоит отметить, что благодаря профессиональному труду и инициативе Гения Тулегенова был осуществлен сбор средств для строительства мемориала узбекской команде «Пахтакор», погибшей в авиакатастрофе.

Кроме того, Гений Казбекович со своей профессиональной стороны внес бесценный вклад в переход Казахстана из Азиатской конфедерации футбола (АФК) в Европейский футбольный союз (УЕФА). Ведь если этот процесс и был осуществлен силами спортивных функционеров, то весомые аргументы в пользу этого изменения внесли именно журналисты-аналитики, коим и является наш юбиляр.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что Гений Тулегенов стал одним из инициаторов развития пляжного футбола в нашей стране. Причем первый официальный турнир по этому виду спорта в Казахстане – Кубок ФСК – выиграла в 2007 году команда отечест­венных журналистов.

Наш юбиляр и автор нескольких уникальных книг о футболе, которые пользовались популярностью среди читателей и не залеживались на полках книжных магазинов. Первый труд Мастера под названием «Земля – планета Футбол» увидел свет в 2004 году. Затем появились «Прощальные удары Зидана» (2007), «Альпийская баллада пиренейцев» (2009) и «Золотая лихорадка» (2012). Все эти книги – литературные посвящения важным вехам истории мирового футбола. Вдохновленный увиденным на лучших футбольных полях планеты за период проведения мировых первенств, Гений Казбекович с радостью разделял свои впечатления с соотечественниками да и в общем с читателями его книг, коих было немало не только в нашей стране. Будем надеяться, что Мастер еще порадует нас свои­ми новыми произведениями о Его Величестве Футболе.

С 2011 года Гений Тулегенов продолжает работать в гуще спортивных событий в качестве редактора веб-портала Sportinfo.kz.

Гений Казбекович всегда с радостью откликается на предложение коллег-преподавателей журфака родного университета провести встречи, творческие мастер-классы с будущими казахстанскими журналистами. У Мастера всегда находятся правильные и нужные слова для того, чтобы студенты, которые, быть может, раньше и сомневались в своем выборе профессио­нального пути, посмотрели на журналистику с интересом и даже восхищением.

Гений Казбекович смог дос­тичь профессиональных вершин и как журналист, и как спорт­смен. Он играл в профессиональных командах мастеров, в сборной ветеранов футбола Казахстана. В жизни и профессии он всегда старается придерживаться принципа Fair Play («честной игры»), что, бесспорно, выделяет его и делает непобедимым перед множеством преград, которые порой чинят ему недоброжелатели. А у нас­тоящего профессионального журналиста они всегда есть, ведь правда не нужна тем, кто от нее бежит. «Зубастые» материалы Гения Тулегенова нередко обличают коррупционные схемы в спорте, подталкивают к поиску справедливости и заставляют людей начать работать в необходимом направлении. Моего Учителя можно смело назвать настоящим журналистом, дея­тельность которого ставят в пример всем студентам журфака.

«Казахстанская правда» присоединяется к поздравлениям и желает Гению Казбековичу крепкого здоровья, семейного благополучия, вдохновения для новых книг и ярких резонансных материалов!

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​​​​​​​Гений слова и футбола
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