Геннадий Головкин на посту президента НОК работает на общественных началах

В Национальном олимпийском комитете (НОК) отреагировали на ролики в соцсетях по поводу зарплаты Геннадия Головкина, сообщает Кazpravda.kz
«Свою деятельность на посту президента НОК Геннадий Головкин осуществляет на общественных началах. Его должность является неоплачиваемой. А мотивация при этом не связана ни с финансами, ни с политической карьерой.
В первую очередь его работа направлена на помощь казахстанскому спорту, а также на укрепление авторитета НОК Казахстана в международном спортивном сообществе», - говорится в сообщении НОК.
При этом при заступлении на пост Геннадий Головкин отметил, что НОК не будет претендовать на деньги из государственного бюджета. Свою деятельность организация осуществляет за счёт спонсорских средств, в работе по привлечению которых Головкин принимает участие, добавили в комитете.