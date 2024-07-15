Геннадий Головкин на посту президента НОК работает на общественных началах

«Свою деятельность на посту президента НОК Геннадий Головкин осуществляет на общественных началах. Его должность является неоплачиваемой. А мотивация при этом не связана ни с финансами, ни с политической карьерой.

В первую очередь его работа направлена на помощь казахстанскому спорту, а также на укрепление авторитета НОК Казахстана в международном спортивном сообществе», - говорится в сообщении НОК.