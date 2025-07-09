«Генный ключик» для джабе Наука 9 июля 2025 г. 1:00 728 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО Западноказахстанские ученые изучают отечественные породы лошадей фото предоставлено ЗКАТУ им. Жангир-хана Проведение этих работ на новом уровне стало возможным благодаря оснащению современным оборудованием лаборатории биотехнологии и диагностики инфекционных болезней, созданной на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, а также за счет подготовки квалифицированных специалистов. Так, директор испытательного центра, в состав которого входит лаборатория, руководитель ряда проектов доктор биологических наук Индира Бейшова в 2020 году прошла научную стажировку в компании Neogen Agrigenomics (США), являющейся одним из мировых лидеров генного тестирования и анализа в области животноводства. В 2021 году ученые вуза приступили к выполению научно-технической программы «Разработка технологий эффективного управления селекционным процессом и сохранения генофонда в коневодстве». В ходе работ был создан банк биологического материала и ДНК отечественных пород и типов лошадей, проведено полногеномное SNP-генотипирование, собраны результаты тестирования образцов. Программа, финансово поддержанная Министерством сельского хозяйства, стала базой для продолжения исследований по генетике в отрасли коневодства в рамках проектов Министерства науки и высшего образования РК: «Генетическое маркирование продуктивных качеств казахской лошади типа джабе на основе SNP-генотипирования с широким покрытием генома» и «Изучение породоспецифических признаков у отечественных пород лошадей методом ресеквенирования и транскриптомного анализа». – Было изучено и генотипировано 2 020 лошадей 25 коневодческих хозяйств из различных регионов Казахстана. Проанализированы генетические характеристики аборигенных пород, а также кустанайской и кушумской пород, выведенных на основе местных лошадей. Это позволило не только выявить современное генетическое состояние данных популяций, но и оценить степень их сохранности, генетическое родство и влияние селекционных процессов, – отметила старший научный сотрудник лаборатории, доктор PhD Татьяна Ульянова. Впервые в Казахстане, по ее словам, выполнен генетический анализ шести популяций казахских лошадей трех пород (мугалжарской, кушумской и кустанайской) и трех типов (джабе, адай и найман). Проведено сравнение их с известными зарубежными породами, которые подтвердили отсутствие дифференциации между ними. В филогенетическом древе с зарубежными породами все шесть популяций казахских лошадей были объединены в отдельную гетерогенную группу, включающую монгольских и тувинских лошадей. Это говорит о генетической близости всех шести популяций в результате единого происхождения или свободного скрещивания между ними. В связи с этим рекомендован усиленный контроль над племенным разведением казахских аборигенных лошадей. Проведено секвенирование геномов лошадей мугалжарской, адайской и джабе пород с использованием технологий секвенирования второго и третьего поколения. Собранные геномные последовательности загружены в международную базу NCBI, что делает Казахстан частью глобального научного сообщества в области генетики лошадей. Это позволит ученым в дальнейшем использовать полученные данные для собственных анализов и сравнения с другими породами. Кроме того, собранный геном даст возможность исследовать однонуклеотидные маркеры, изучать сложные участки, такие как транспозоны, регуляторные элементы, семейства генов, проводить различные целевые геномные исследования. – Выявлено 57 ключевых генетических маркеров (SNP), которые влияют на размер и массу тела лошадей, с акцентом на гены, регулирующие рост, развитие и обмен веществ. Обнаруженные SNP могут быть использованы для улучшения селекционных программ и повышения устойчивости животных к заболеваниям, – продолжила Татьяна Ульянова. – Полученные результаты имеют важное практическое значение для дальнейшего разведения, селекции и сохранения казахских пород лошадей как ценного национального генетического ресурса. Исследования в области генетики лошадей продолжаются. С 2024 года вуз получил финансирование Минсельхоза на осуществление научно-технической программы «Применение молекулярно-генетических методов для оптимизации управления генетическими ресурсами лошадей и разработка инновационных технологий для продуктивного коневодства». Исследования направлены на повышение молочной продуктивности лошадей. Кроме того, по линии Министерства науки и высшего образования учеными выполняются два проекта, в которых более углубленно и детально изучаются генетические характеристики адайского типа казахской лошади и мугалжарской породы с использованием современных молекулярно-генетических методов. Данные породы выбраны к углубленному изучению не случайно. Адайский тип играет ключевую роль не только в отечественном коневодстве, но и в сохранении культурного наследия Казахстана, а мугалжарская порода отличается высокой мясомолочной продуктивностью и адаптивностью к местным климатическим условиям. #наука #лошади #порода #геном