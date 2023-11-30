Генпрокуратура готова поддержать проверки хостелов

Генеральная прокуратура РК готова поддержать проверки хостелов в стране. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, заявил заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Он подчеркнул, что ДЧС вправе назначить плановую либо внеплановую проверку.

«Если МЧС обратится с инициативой о назначении проверки и обоснует ее, с учетом того, что ситуация непростая, деятельность того или иного предприятия, эти проверки будут зарегистрированы в комитете по правовой статистике и специальным учетам ГП и будут назначены. Нельзя забывать, что есть субъекты МСБ, которые на самом деле соблюдают все требования законодательства», – пояснил Умиралиев.

Он отметил, что вопрос проверки хостелов на соблюдение норм пожарной безопасности актуален.

«Я думаю, что с учетом сегодняшней трагедии, этот вопрос очень актуален. Я думаю, что они (органы ЧС – прим. ред.) должны проверять. Если они найдут основания для проверки, мы должны эти проверки зарегистрировать. Если они поднимут эту тему, мы поддержим», – сказал Умиралиев.

Напомним, 30 ноября 2023 года ночью в одном из хостелов Алматы произошел пожар. Предварительно, в нем на момент ЧП находились 72 человека, 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, четверо пострадали, одного из них госпитализировали.

По данным алматинской полиции, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Всех эвакуированных постояльцев акимат города разместил во временном жилье.