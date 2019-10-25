Генпрокуратура выступила с обращением к казахстанцам

Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Булат Дембаев отметил, что в социальных сетях организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября 2019 года.
"Члены указанной организации скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления. Они подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества", – сказал Дембаев.
Он подчеркнул, что действия данных лиц, угрожающие общественной безопасности и общественному порядку, недопустимы и подлежат ограничению, поскольку противоречат нормам Конституции и законам страны, статьям 19, 20, 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.
В соответствии со статьей 13 Закона "О противодействии экстремизму" не допускается проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций с привлечением экстремистских организаций, использование их символики, распространение экстремистских материалов.
"В этой связи, государственные органы в установленном законом порядке будут принимать строгие меры к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста. В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении правонарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 15 суток)", – продолжил он.
Булат Дембаев также отметил, что если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает уголовная ответственность (ст.400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).
"Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций", – заключил он.