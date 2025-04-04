Герои Победы: на международной конференции вспомнили имена казахстанцев, награжденных Золотой звездой

День Победы
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Конференция «Память Победы: единство поколений и народов» прошла сегодня в Алматы. Темой встречи казахстанских и российских экспертов стала общая история и вопрос вовлечения молодежи обеих стран в дело сохранения памяти. Мероприятие стало стартом совместного плана празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В работе конференции приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив. В приветственной речи она поздравила присутствующих с важной юбилейной датой и подробно рассказала о вкладе казахстанцев в Победу. 

Казахстанцы героически сражались под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, воевали на территориях Прибалтики, Украины, Польши, Германии, Франции, Китая, участвовали в партизанских движениях. 

Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Талгат Бегельдинов, Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Леонид Беда, РахимжанКошкарбаев, Сагадат Нурмагамбетов, Сергей Луганский – имена этих казахстанцев навсегда вписаны в книгу Победы. 

«Существует точная цифра казахстанцев, награжденных Золотой звездой Героя Советского Союза – 528 человек. Но мне не хотелось бы привязывать всё к цифрам. Как быть с теми, кто совершил немыслимое, спасая ценой своей жизни – жизнь сотен тысяч человек, и не был награжден?», - сказала Аида Балаева.  

Аида Балаева отметила фильм «В списках не значится», в котором напомнили о 3000 казахстанцах, стоявших на защите Брестской крепости.

«Плечом к плечу с другими воинами, крепость обороняли заместитель политрука Касым Баталов, младший сержант Григорий Буянов, военфельдшер Владимир Доценко, танкист Касым Жарменов, радист Габбас Жуматов, помкомвзвода Нигмат Ильясов, сержант Копесбай Иманкулов, политрук Муртаза Карслиев, пулеметчик Евгений Качанов, автоматчик Сергей Лебедев. В районе городского вокзала Бреста сражался 44-й стрелковый полк, где геройски погиб наш коллега-журналист, бывший ответсекретарь казахстанской газеты «Ленинская смена» Павел Гончаров», - рассказала министр. 

Более 3,5 тысяч казахстанцев участвовали в партизанском движении на оккупированной врагом территории. Около 300 военнослужащих, призванных с казахстанской земли, бежали из концлагерей и сражались в рядах участников движения Сопротивления в Италии и Франции. 

 

#Алматы #День Победы #ВОВ #конференция

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