Героический эпос в новом прочтении

С чистого листа

Премьера оперы Хамита Шангалиева «Хан Султан. Алтын Орда» в постановке итальянского режиссера Давиде Ливермора – тот редкий случай, когда произведение создавалось в полном смысле с чистого листа. Во многом это дебютная работа для композитора, художника по костюмам, декораторов, других создателей этого новаторского спектакля.

Идея посвятить оперу необычной женщине, выдающейся правительнице Алтын Орды, матери великого хана Берке, третьей жене Джучи-хана принадлежит директору театра Айнур Копбасаровой.

– Главная героиня оперы стала значимой фигурой в истории Алтын Орды благодаря своему уму, характеру и политической мудрости, сделав себя и своих сыновей ключевыми правителями в Улусе Джучи, – поясняет Айнур Копбасарова. – Она – старшая дочь хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммеда II, родная сестра знаменитого Джалал ад-Дина. К сожалению, о Хан Султан сохранилось не так много сведений, но они представляют собой бесценное наследие для современных исследователей, тем более что у нее действительно уникальная судьба, где есть и радость, и горечь, и трагедия.

И когда я впервые предложила режиссеру идею постановки этой оперы, мне хотелось акцентировать внимание на истории Улуса Джучи, наших богатых традициях, на человеческих ценностях, а также на роли женщины не только в семье, но и в обществе. О таких женщинах, как Хан Султан, говорят: одной рукой качает колыбель, а другой – мир.

Хан Султан, жившая в эпоху правления Чингисхана, вошла в историю благодаря своей смелости, свободолюбию и способности налаживать дипломатические отношения с русскими князьями. Считаю, что нам надо популяризировать героинь тюркского мира, создавать, в том чис­ле и на сцене, образы отважных дочерей Великой степи, чтобы понятие «Родина-мать» было не только символом, но и обрело конкретные черты, – говорит директор театра.

Как известно, наследие Золотой Орды является духовным достоянием, объединяющим все тюркские народы, поэтому в процессе работы создатели спектакля постоянно консультировались с учеными.

– Мы благодарны профессору Нурлану Атыгаеву – автору четырех монографий по истории средневекового Казахстана, а также Ильнуру Миргалееву – руководителю Центра исследования Золотой Орды и татарских ханов, главному редактору журнала «Алтын Орда шолуы». Кроме того, нас консультировал турецкий историк Ильяс Кемал­оглу, профессор университета «Мармара» в Стамбуле, автор более сорока книг, посвященных истории Золотой Орды, – отмечает Айнур Копбасарова.

Ожившая история

Либретто, созданное по мотивам драматического произведения молодого писателя Алмаса Нусипа «Хан Сұлтан. Алтын Орда», написал заслуженный деятель искусств Казахстана, поэт, писатель, лауреат Государственной премии «Дарын» Маралтай Ыбыраев, который высоко оценил тематику новой оперы, подчеркнув важность обращения к героическому прошлому казахского народа.

Музыку для исторической драмы в двух действиях создал молодой композитор Хамит Шангалиев. Это его первое обращение к такому масштабному проекту, как историческая опера.

– Признаюсь, поначалу я был поражен поступившим предложением. Я никогда не писал оперы, в моем активе были песни, мюзиклы, я делал саундтреки к фильмам. А тут – опера, да еще какая! Поначалу думал даже отказаться, но потом решил попробовать, – рассказывает он. – 120 дней я буквально не выходил из студии. Сначала изучал литературные источники – мне важно было понять не столько исторические детали, сколько характеры людей той далекой эпохи. Как и чем они жили? Что любили или ненавидели? Как общались между собой? И когда эти герои стали у меня «оживать», стала возникать музыка.

Композитору было важно найти свою музыкальную тему, он прослушал множество произведений оперных классиков: Верди, Пуччини, Доницетти, Вагнера, Мукана Тулебаева, Евгения Брусиловского, Газизы Жубановой…

– Поначалу был в отчаянии, мне казалось, что вся прекрасная музыка уже написана. Что я могу добавить? Но когда я все глубже погружался в мир моих героев, когда они стали мне близки и понятны, возникла и музыка, рождалась мелодия – моя мелодия, которая выражала состояние моей души, – продолжает Хамит Шангалиев. – Мне хотелось, чтобы музыка, основанная на национальных мотивах, звучала необычно, чтобы она была понятна молодому поколению, привыкшему к новым технологиям, новым звучаниям, чтобы это музыкальное путешествие вглубь веков рождало в них бурю эмоций, пробуждало интерес к истории наших предков.

Насколько это удалось, предстоит оценивать слушателям. Но, как считает композитор, чтобы эта оценка была объективной, должно пройти какое-то время. Ведь неслучайно говорят, что время все расставляет на свои места.

Вероятно, об этом задумывался и постановщик оперы – итальянский режиссер Давиде Ливермор. В отличие от молодого композитора, он мастер с большим стажем. Достаточно сказать, что маэстро Ливермор сотрудничал с такими именитыми исполнителями, как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мирелла Френи и Зубин Мехта, а также с культовыми режиссерами – Лука Ронкони, Андреем Тарковским, Чжан Имоу. Он ставил спектак­ли в La Scala, Римской опере, Teatro Regio в Турине и театре Carlo Felice в Генуе.

Поэтому опера «Хан Султан. Алтын Орда» – не только сплав молодости и опытности, но и единение широкой певучей казахской души с горячим итальянским темпераментом.

– Когда я впервые зашел в ваш оперный театр, то поразился его красоте. Я сказал его директору госпоже Копбасаровой, что здесь живет не только прекрасная музыка, но и не менее прекрасная история, – говорит Давиде Ливермор.

Надо отметить, что это не первая встреча итальянского режиссера с казахской культурой и историей, у него уже был опыт постановки исторических спектаклей в Туркестане.

– Мне очень интересно работать в разных странах, в том чис­ле и в Казахстане, где я открываю для себя новую культуру и новую историю. На мой взгляд, «Хан Султан. Алтын Орда» – отличный проект, над которым мы работали с большим воодушевлением единой командой. Хотел бы отметить высокий профессио­нализм казахстанских исполнителей. Мы прекрасно работали с вашим дирижером, ведь в опере оркестр очень важен. Отмечу, что сам сюжет очень похож на греческую трагедию, которую я очень люблю, – отметил Давиде Ливермор.

Стоит добавить, что подготовлено три состава исполнителей главных партий, в спектакле множество действующих лиц, включая танцовщиков и хор. Директор театра особо отметила работу мастеров пошивочного цеха, которым под руководством главного художника по костюмам Айнур Еримбетовой в сжатые сроки предстояло не только придумать, но и пошить сотни костюмов и почти триста пар обуви!

Главные партии исполнили народный артист Казахстана, лау­реат Государственной премии РК Талгат Кузембаев (Чингисхан), народная артистка РК Джамиля Баспакова (Борте), лауреат международных конкурсов Венера Алпысбаева (Хан Султан) и другие. Дирижер-постановщик – заслуженный деятель РК, главный дирижер КазНТОБ им. Абая и дирижер Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля Нуржан Байбусинов, сорежиссер – Карло Шаккалуга (Италия), художественный руководитель оперной труппы – заслуженный деятель РК Болат Букенов. Сценографом выступила известный специалист, оформлявшая сцены театра La Scala, Элеонора Перонетти, а хореографом-постановщиком – Асем Алдыбекова.

Пришедшие на спектакль отметили и необычную афишу. Ее автор – художник-иллюстратор, график Ассоль Сас о своей работе сказала так: «Крылья и клювы хищных птиц обрамляют лицо девушки подобно головном убору. Они символизируют опасность и словно оберегают ее. Горящий город – образ сражений, побед и потерь, среди которых – ее судьба как жены и матери воинов».

Новая опера начала свою сценическую жизнь. Пожелаем ей удачи!