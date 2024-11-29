Герой в погонах: гвардеец согрел сердца астанчан в зимнюю стужу

Вчера, 28 ноября, на пересечении улиц Бухар Жырау и Мангилик Ел жители Астаны стали свидетелями трогательного поступка. Военнослужащий Национальной гвардии Республики Казахстан Жантас Аңсар Құрманұлы, несмотря на суровую столичную погоду, проявил заботу о безопасности прохожих

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Молодой гвардеец предупредил каждого жителя о скользком спуске, помогая избежать неприятностей. Он не просто выполнял свои обязанности, а с искренним участием поддерживал пожилых людей, помогал мамам с колясками и сопровождал тех, кому было трудно передвигаться.

Очевидцы не смогли остаться равнодушными. Один из них написал:

"Этот гвардеец своим примером напомнил всем, что служба в погонах — это не только долг, но и проявление человечности. Его добрые дела согрели сердца в этот морозный день."

Этот случай стал ярким примером того, как забота, внимание и желание помочь могут преобразить даже самый холодный зимний день.