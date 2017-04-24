Гимн беззаветной службе народу 1537 Максут Иржанов

Глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов СГО РК с 25-летием создания специального государственного органа и отметил, что Служба государственной охраны является высокопрофессиональным государственным органом, обеспечивающим безопас­ность Президента Казахстана, других высших должностных лиц страны, глав иностранных делегаций и объектов государственной важности на самом высоком уровне.



Служба государственной охраны учреждена Указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2014 года в результате слияния Службы охраны Президента и Республиканской гвардии. С момента обретения Казахстаном независимости пройдены важнейшие этапы становления и укрепления данного государственного органа.



Нурсултан Назарбаев также отметил высокий уровень профессионализма Президентского оркестра Службы государственной охраны РК, который обеспечивает музыкальную часть протокольных, дипломатических, государственных и иных торжественных мероприятий Казахстана. Это творческий коллектив, охватывающий все жанры мировой музыкальной культуры, начиная от фольклорной до классической, академической музыки и произведений современных композиторов.



Репертуар юбилейной концертной программы был построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день. Песня «Ән шашу», которую исполнили солисты Президентского оркестра Ардак Балажанова, Клара Толенбаева, Медет Салыков, Аллажар Кайбар и Еркебулан Сарсенбеков, была написана специально к этому концерту. Яркими премьерами концерта стали произведение для симфонического оркестра «Энергия будущего», посвященное историческому событию – ЭКСПО-2017, а также строевая песня «Қалқан», которая звучит как гимн беззаветной службе Президенту и народу Казахстана. Занавес праздничного концерта закрылся под аккорды песни «Нур-Астана», посвященной столице.