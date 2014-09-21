Глава Alibaba стал самым богатым китайцем

В ходе первого дня торгов стоимость бумаг компании выросла на 38,07% до значения $93,89 за одну акцию. Размер капитализации онлайн–ритейлера к концу сессии достиг $231 млрд, сообщает ИТАР-ТАСС
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Как подсчитали китайские деловые издания, c учетом того, что Джеку Ма принадлежит 8,9% акций "Алибабы", его состояние к настоящему времени превышает $21 млрд. Таким образом, стоимость находящихся в его собственности активов почти в 2 раза больше, чем у основателя группы "Ваньда" Ван Цзяньлиня, который до настоящего момента занимал первую строчку в рейтинге самых богатых людей Китая. Кроме того, Джек Ма, очевидно, вошел в топ–30 богачей мира.