Глава ФПРК встретится с профсоюзным активом страны

Конституционная реформа
20

Сегодня в Астане состоится встреча председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан, члена Конституционной комиссии Сатыбалды Даулеталина с лидерами профсоюзных организаций и профактивистами, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ФПРК

Основная цель встречи — детальное разъяснение конституционных инициатив, озвученных Главой государства на V заседании Национального курултая, и их прямого влияния на жизнь каждого трудящегося казахстанца.

В центре дискуссии — «Трудовой код» обновленной Конституции:

От «свободы» к «праву»: переход к конституционному закреплению «каждый человек имеет право на труд» - включает право каждого на возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается».

​Цифровой иммунитет работника: новые гарантии защиты персональных данных и тайны коммуникаций в эпоху ИИ и алгоритмического управления.

Социальный предохранитель: закрепление принципа недопустимости обратной силы законов, ухудшающих положение граждан или накладывающих новые обязанности.

Глас народа: роль Халық кеңесі как реального инструмента влияния профсоюзов на законодательную повестку страны.

Встреча станет площадкой для открытого диалога, где профактивисты смогут обсудить, как реформы сделают социальное партнерство более эффективным, а защиту прав работников — системной.

Итогом встречи станет принятие официального заявления профсоюзного сообщества в поддержку курса реформ «Справедливый Казахстан».

#проект #реформа #ФПРК #конституция

