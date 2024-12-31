Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»

3 января 2025 года в газете «Ана тілі» будет опубликовано обширное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева

«В интервью президент даст оценку ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведет итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период», - написал он на своей странице в Facebook.