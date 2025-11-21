Глава государства: «Казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства»

Президент подчеркнул, что Армения является важным и надежным партнером Казахстана, а двусторонние отношения основаны на крепкой дружбе и взаимном уважении,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан с большим уважением относится к имеющей глубокие корни истории, богатой культуре и традициям армянского народа. На основе этих ценностей наше взаимодействие во всех сферах поступательно развивается. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

– Казахстан питает особую симпатию к Армении и ее народу (...) Это подтверждают итоги моего официального визита в Армению в прошлом году и результаты сегодняшних переговоров. Казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства. Об этом говорится в подписанном нами Совместном заявлении. Безусловно, это решение укрепит дружбу двух стран и откроет новый этап многопланового сотрудничества. Пользуясь случаем, хочу отметить бесценный вклад уважаемого Никола Воваевича Пашиняна в укрепление отношений между Казахстаном и Арменией. Никол Воваевич Пашинян широко известен в международном сообществе как сильный лидер, дальновидный политик, выдающийся государственный деятель, – сказал Глава государства.

Президент высоко оценил итоги переговоров. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры товаров.

– Для наращивания взаимного товарооборота Казахстан готов предложить армянскому рынку товары на общую сумму 350 млн долларов. Мы также выразили готовность поддержать экспортный потенциал Армении и подчеркнули важность реализации инвестиционных проектов. Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный Деловой совет «Казахстан-Армения» призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов, – считает Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, важной темой обсуждения стало расширение партнерства в сферах промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, строительства и других областях. Приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспортно-транзитной отрасли.

– Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов. Казахстан поддерживает инициативу Армении «Перекресток мира» в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP». Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север – Юг отвечает интересам обеих стран, – заявил Глава государства.

Казахстан и Армения договорились об обмене опытом в сферах искусственного интеллекта, передовых технологий и цифровых решений. Глава государства указал на большой потенциал сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта.

– Казахстан переживает стремительную цифровую трансформацию. Армения добилась значительных успехов в ІТ-технологиях и формировании стартап-экосистемы. Эта отрасль способна придать новый импульс развитию экономик двух стран. В этой связи мы договорились об обмене опытом в сферах искусственного интеллекта, передовых технологий и цифровых решений, а также обсудили перспективы совместных проектов. Премьер-министр Никол Пашинян проявил интерес к работе крупнейшего в регионе технопарка IT-стартапов Astana Hub и центра искусственного интеллекта Alem.ai. В следующем году на базе Alem.ai откроется Международный образовательный центр Армении TUMO Astana, – сообщил он.

Глава нашего государства отдельно остановился на культурно-гуманитарных связях.

– Мы обсудили пути развития сотрудничества в сферах образования и науки. Подчеркнута важность подписания межправительственного соглашения для обмена студентами. Учитывая потенциал наших стран в сфере здравоохранения, мы договорились о проведении в ближайшие годы перекрестных Дней медицины. Кроме того, были обсуждены перспективы развития культурно-гуманитарных контактов. Как известно, в прошлом году в Астане прошли Дни культуры Армении, а в этом году впервые в Ереване были организованы Дни культуры Казахстана. В столице Армении открылся парк имени Абая Кунанбайулы. Сегодня одной из улиц нашей столицы было присвоено имя выдающегося армянского просветителя Месропа Маштоца. Безусловно, такие начинания свидетельствуют о духовной близости наших народов и отражают искреннее уважение к их прославленным представителям, – полагает Президент.

Никол Пашинян вновь подтвердил готовность армянской стороны к расширению сотрудничества по широкому спектру направлений.

– Казахстан очень важен для нас, потому что в это значимое время у нас была возможность провести встречи в Алматы между нашим министром иностранных дел и министром иностранных дел Азербайджана. Это очень многое значит для нас. Не секрет, что мир между Арменией и Азербайджаном основывается на Алматинской декларации, которая имеет конкретное политическое значение и символизм. Я очень рад, что в результате моего официального визита отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства. Это означает новый уровень развития нашего взаимодействия в регионе, – сказал Премьер-министр Армении.
