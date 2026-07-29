Токаев поздравил сборную Казахстана по фехтованию с исторической победой на ЧМ в Китае

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на чемпионате мира в Гонконге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем Telegram-канале советник – пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров сообщил, что в поздравлении Главы государства отмечается, что первое в истории «золото» отечественных шпажистов стало ярким свидетельством высочайшего спортивного мастерства, стального характера и сплоченного командного духа.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность чемпионам и тренерскому штабу за укрепление авторитета Казахстана на мировой арене и пожелал новых достижений.

Сегодня казахстанские шпажисты завоевали золотую медаль чемпионата мира-2026, который в эти дни проходит в Гонконге.