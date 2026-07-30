Токаев поздравил короля и народ Марокко с Днем Трона

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Мухаммеда VI и его соотечественников с национальным праздником Королевства – Днем Трона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Уверен, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Марокко, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет поступательно развиваться во благо наших братских народов, – говорится в телеграмме.

Президент пожелал Королю Мухаммеду VI успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Марокко – процветания и благополучия.