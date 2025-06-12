Законом предусмотрены такие меры господдержки, как субсидирование, льготное кредитование, страхование, налоговые преференции, обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Целью Закона является обеспечение устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, а также увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и обеспечение их безопасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

В целях содействия государства в создании новых и расширении действующих производств документом внедрено научное сопровождение инвестиционных проектов посредством предоставления информационно-аналитической и научно-методической поддержки бизнеса за счет бюджетных средств.

Также Законом предусмотрены такие меры господдержки, как субсидирование, льготное кредитование, страхование, налоговые преференции, обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и другое.

Законом четко разграничены виды деятельности, осуществляемые субъектами аквакультуры, а также рыбохозяйственные водоемы и участки для осуществления такой деятельности (международные, республиканские и местные).

Документом заложен основной принцип по рациональному использованию рыбохозяйственных водоемов для недопущения вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания.

Наряду с этим, внедрен государственный контроль в сфере аквакультуры, который является частью контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Текст Закона публикуется в печати.