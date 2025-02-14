Токаев посетил ряд объектов столицы

Президент
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Касым-Жомарт Токаев посетил новое здание Архива Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Передислокация Архива из Алматы в столицу осуществляется во исполнение поручения главы государства. Это первый архив в Центральной Азии, который будет функционировать не только как хранилище документального наследия страны, но и как образовательный и научно-методический центр.

Специализированное здание включает архивохранилища, лабораторный комплекс, интерактивный экспозиционный зал, читальный зал, рабочие кабинеты и административные зоны. 24 архивохранилища предназначены для хранения документов, аудиовизуальной документации, страхового фонда на микропленке и электронных документов.

В Архиве Президента широко представлены документы политической истории Казахстана начиная с 1918 года, отражающие становление суверенного государства, внешнюю и внутреннюю политику, международные отношения, процессы экономических преобразований и социально-культурное развитие страны.

Также Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом реконструкции Казахского национального университета искусств имени К.Байсеитовой. Главе государства сообщили, что благодаря обновлению площадь главного корпуса образовательного учреждения увеличилась на 10 тыс. кв.м, составив около 38 тыс. кв.м. 

Модернизация здания включала не только расширение пространства, но и создание новых специализированных аудиторий. Одним из ключевых новшеств стало открытие большого концертного зала на 1100 мест, позволяющего проводить масштабные мероприятия. Кроме того, в корпусе появились камерный зал для академической музыки, репетиционные студии, галереи для выставок студентов и приглашенных художников.

 

#Астана #президент #архив

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