Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Президент
119
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с поздравительной речью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю всех граждан нашего государства с Днем Конституции Казахстана! Основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надежным гарантом поступательного и устойчивого развития страны.

Определяя устои жизни государства и общества, Конституция ставит во главу угла интересы, права и свободы граждан. Именно поэтому целью всех проводимых в Казахстане преобразований является благополучие народа.

В результате конституционной реформы 2022 года в стране был запущен всесторонний процесс демократизации, созданы условия для модернизации политической системы. Усилена роль правозащитных институтов, повышен статус Уполномоченного по правам человека. Создан Конституционный Суд, который сегодня всецело содействует утверждению верховенства права.

Конституция укрепила свою функцию обеспечения закона и порядка, на которых зиждется справедливое и гармоничное общество.

Уважение и неукоснительное соблюдение Основного закона – это яркое проявление высокой гражданской ответственности и подлинного патриотизма. Убежден, что, опираясь на непреходящие ценности Конституции, мы построим Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех.

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и новых успехов!

#Токаев #президент #конституция

Популярное

Все
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Хорошо быть полиглотом
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Конституционный контроль – элемент правового государства
Конституционная реформа показала свою эффективность
Народ – источник власти
Фото на память и удачу
Крадущийся тигр? Затаившийся дракон!
Сборная Казахстана по кокпару начала тренировки в Астане
Стартовали XVII Паралимпийские игры
Взрослые финты для детского футбола
Фундамент справедливого Казахстана
Как ты счастье назовешь...
Гарант стабильности и процветания
Инструмент трансформации общества и государства
Как оживить умолкшие страницы?
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
Акимы должны думать о пользе для страны
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана
Президент наградил работников нефтегазовой отрасли
Токаеву представили пакет предложений по реформированию сис…
Касым-Жомарт Токаев принял Изуми Накамицу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]