Глава государства принял Мурата Нуртлеу
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Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу проинформировал президента о текущей деятельности министерства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Он доложил об итогах участия в работе 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в Саммите будущего.
Мурат Нуртлеу сообщил главе государства о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций.
В ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана. Глава государства поставил перед министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.