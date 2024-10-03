Глава государства принял Мурата Нуртлеу

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу проинформировал президента о текущей деятельности министерства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он доложил об итогах участия в работе 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в Саммите будущего.

Мурат Нуртлеу сообщил главе государства о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций.

В ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана. Глава государства поставил перед министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.