Создание корейского банка в РК обсудил Токаев с главой совдира BNK Financial Group

На полях казахско-корейского бизнес-форума президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ином, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Глава государства приветствовал намерение компании преобразовать подконтрольную микрофинансовую организацию BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня. По его мнению, присутствие ведущего южнокорейского банка в Казахстане будет способствовать укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран.



Президент призвал компанию после завершения процедуры конвертации в банк сосредоточить усилия на корпоративном кредитовании. Он также подчеркнул важность использования передовых IT-решений в банковской сфере.



BNK Financial Group Inc. – южнокорейская финансовая группа, в которую входят Busan Bank, Kyongnam Bank, BNK Capital и др. Активы группы составляют 129 млрд долларов, чистый доход – 504 млн долларов. Группа входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в структуре группы присутствуют 2 банка, имеющие более 300 филиалов и международные рейтинги «А2».

В 2021 году МФО BNK получила лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности.

На сегодня МФО BNK занимает 13 место по размеру активов в секторе МФО, с 2021 года активы МФО увеличились в 5 раз и составили 20,3 млрд тенге. Кредитный портфель увеличился в 6 раз и достиг 18,8 млрд тенге.