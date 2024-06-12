Создание корейского банка в РК обсудил Токаев с главой совдира BNK Financial Group

На полях казахско-корейского бизнес-форума президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ином, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства приветствовал намерение компании преобразовать подконтрольную микрофинансовую организацию BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня. По его мнению, присутствие ведущего южнокорейского банка в Казахстане будет способствовать укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран.
Президент призвал компанию после завершения процедуры конвертации в банк сосредоточить усилия на корпоративном кредитовании. Он также подчеркнул важность использования передовых IT-решений в банковской сфере.
BNK Financial Group Inc. – южнокорейская финансовая группа, в которую входят Busan Bank, Kyongnam Bank, BNK Capital и др. Активы группы составляют 129 млрд долларов, чистый доход – 504 млн долларов. Группа входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в структуре группы присутствуют 2 банка, имеющие более 300 филиалов и международные рейтинги «А2».
В 2021 году МФО BNK получила лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности.
На сегодня МФО BNK занимает 13 место по размеру активов в секторе МФО, с 2021 года активы МФО увеличились в 5 раз и составили 20,3 млрд тенге. Кредитный портфель увеличился в 6 раз и достиг 18,8 млрд тенге.
«Агентством на основании поступившего заявления и пакета документов от МФО BNK постановлением правления № 26 от 07 июня 2024 года выдано разрешение на добровольную реорганизацию МФО BNK в форме конвертации в банк второго уровня.
Появление на финансовом рынке Казахстана нового банка будет способствовать расширению конкуренции в банковском секторе, позволит получать казахстанским клиентам финансовые услуги в соответствии с лучшими корпоративными стандартами международной группы», - говорится в сообщении агентства.